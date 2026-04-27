В Україні продовжать воєнний стан до 2 серпня: ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Якубін, заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич, начальник відділу цивільно-військового співробітництва 60 ОМБр 3 армійського корпусу Наталя Багрій, віцепрезидент Обʼєднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко та економіст Сергій Фурса.

Гості обговорять, що український лідер Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Терміни триватимуть до 2 серпня.

Серед інших тем:

нічні удари по Одесі: зруйновані будинки, поранені діти;

Трамп заявив про хороші розмови із Зеленським і Путіним;

Росія масовано вдарила по енергетиці Чернігівщини: районний центр отримав 18 влучань дронів за 40 хвилин;

Стубб зробив похмурий прогноз щодо мирної угоди в Україні;

Україна знешкоджує від 30 до 35 тисяч росіян вбитими та пораненими щомісяця, — Стубб.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дональда Трампа, США працюють над досягненням угоди щодо закінчення війни в Україні. За його словами, він добре спілкується із Зеленським та російським диктатором Путіним.

Крім того, 27 квітня російські окупанти обстріляли Чернігівську область дронами. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків.