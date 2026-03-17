Зеленський і Стармер узгодили нове партнерство: ефір Вечір.LIVE

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона 17 березня Україна та Велика Британія планують укласти нові домовленості у сфері безпеки та оборонної промисловості. Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та український президент підпишуть оновлену декларацію про співпрацю, спрямовану на посилення партнерства у галузі безпеки та розвитку оборонної індустрії.

Гості ефіру

Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;

Олесь Доній, політолог;

Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact".

Візит Зеленського до Лондона

У вівторок, 17 березня, Володимир Зеленський прибув до Лондона з офіційним візитом. Главу держави у аеропорту зустрів посл України у Великій Британії Валерій Залужний.

Український лідер вже мав аудиєнцію в короля Великої Британії Чарльза III у Букінгемському палаці. А також Зеленський зустрівся з Кіром Стармером. Очікується, що глава держави та очільник британського уряду проведуть тристоронню зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте.