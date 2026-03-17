Головна arrow Відео arrow Трамп заявив, що США не мусять допомагати Україні: ефір Ранок.LIVE arrow
Трамп заявив, що США не мусять допомагати Україні: ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив, що США не мусять допомагати Україні: ефір Ранок.LIVE

17 березня 2026 р. 08:00

08:00 Трамп заявив, що США не мусять допомагати Україні: ефір Ранок.LIVE

16 березня 2026
Text

18:23 Стармер та Зеленський поговорять про Україну: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Києві впали уламки російських дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна зірвала підготовлений наступ Росії: ефір Ранок.LIVE

13 березня 2026
Text

21:20 Як здолати VIP-ухилянство під час війни — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:00 Зеленський заявив, що світ потребує допомоги України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 США офіційно дозволили закуповувати нафту з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:00 Зеленський прибув на зустріч з Макроном — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський їде на зустріч з Макроном у Парижі — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2026
Text

18:00 Київ направив три експертні групи на Близький Схід — Вечір.LIVE

Text

08:00 Трамп заявив, що США не мусять допомагати Україні: ефір Ранок.LIVE

16 березня 2026
Text

18:23 Стармер та Зеленський поговорять про Україну: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Києві впали уламки російських дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна зірвала підготовлений наступ Росії: ефір Ранок.LIVE

13 березня 2026
Text

21:20 Як здолати VIP-ухилянство під час війни — інтерв'ю з Гетманцевим

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не зобов’язані допомагати Україні. За словами американського президента, попередній глава Білого дому Джо Байден підтримував Україну, оскільки його нібито "обдурили". Крім того, Трамп наголосив, що Україна розташована далеко від США та відділена від них океаном.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 17 березня

В ефірі обговорять ситуацію на Куп'янському напрямку та роль дронів, просування ворога й заяви про розширення "зони смерті" завдяки БпЛА, а також історію навколо нібито атаки Києва дроном "Ланцет" зі ШІ та її спростуванням.

Окремо експерти прокоментують загострення на Близькому Сході та дискусії про розблокування Ормузької протоки, а також вплив цієї війни на темп переговорів щодо України й позиції США та НАТО.

Також гості розкажуть про плани стійкості регіонів, відновлення інфраструктури, ремонти доріг і антидроновий захист трас, ризики дефіциту електроенергії через ремонти на АЕС, житлова політика щодо збитків, приватизації пошкодженого житла, програми для ВПО та зміни у правилах мобілізації, зокрема законодавчі ініціативи щодо дій ТЦК.

Гості ефіру Ранок.LIVE 17 березня

  • Станіслав Кочерга, заступник командира батальйону безпілотних систем 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг"
  • В'ячеслав Ліхачов, фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод
  • Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт
  • Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій
  • Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експертка з міжнародних відносин
  • Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень

Також Дональд Трамп зробив заяву про строки закінчення війни проти Ірану та пояснив, коли оголосить кінець бойовим діям. А ще глава США почав погрожувати НАТО, якщо там не погодяться допомогти військам розблокувати Ормузьку протоку.

