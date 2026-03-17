Трамп заявив, що США не мусять допомагати Україні: ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не зобов’язані допомагати Україні. За словами американського президента, попередній глава Білого дому Джо Байден підтримував Україну, оскільки його нібито "обдурили". Крім того, Трамп наголосив, що Україна розташована далеко від США та відділена від них океаном.

Ефір Ранок.LIVE 17 березня

В ефірі обговорять ситуацію на Куп'янському напрямку та роль дронів, просування ворога й заяви про розширення "зони смерті" завдяки БпЛА, а також історію навколо нібито атаки Києва дроном "Ланцет" зі ШІ та її спростуванням.

Окремо експерти прокоментують загострення на Близькому Сході та дискусії про розблокування Ормузької протоки, а також вплив цієї війни на темп переговорів щодо України й позиції США та НАТО.

Також гості розкажуть про плани стійкості регіонів, відновлення інфраструктури, ремонти доріг і антидроновий захист трас, ризики дефіциту електроенергії через ремонти на АЕС, житлова політика щодо збитків, приватизації пошкодженого житла, програми для ВПО та зміни у правилах мобілізації, зокрема законодавчі ініціативи щодо дій ТЦК.

Гості ефіру Ранок.LIVE 17 березня

Станіслав Кочерга, заступник командира батальйону безпілотних систем 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг"

В'ячеслав Ліхачов, фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод

Дмитро Васильєв, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт

Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій

Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експертка з міжнародних відносин

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень

Також Дональд Трамп зробив заяву про строки закінчення війни проти Ірану та пояснив, коли оголосить кінець бойовим діям. А ще глава США почав погрожувати НАТО, якщо там не погодяться допомогти військам розблокувати Ормузьку протоку.