У Києві впали уламки російських дронів: ефір День.LIVE

Росія не припиняє атакувати Україну. Так зранку, 16 березня, у повітряному просторі Києва зафіксували російські безпілотники. По ворожих цілях відпрацювали сили протиповітряної оборони. Уламки збитого російського БпЛА впали біля монументу на Майдані Незалежності.
Ефір День.LIVE 16 березня
В ефірі експерти прокоментують детально наслідки атак по Києву й Харкову, хід мирних переговорів та міжнародні сигнали на тлі війни на Близькому Сході. Окремо обговорять Запоріжжя і допомогу людям після обстрілів, ситуацію в окупованому Маріуполі у роковини удару по Драмтеатру, а також мобілізацію й резонансні інциденти довкола ТЦК.
Далі ви почуєте про санкції проти РФ та Ірану, стан економіки і цін на пальне, енергоринок і нафтогазові ризики через протоки, а наприкінці про оперативну ситуацію на фронті, зокрема на Куп'янському напрямку.
- В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
- Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації
- Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації
- Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець"
- Артем Бронжуков, заступник директора Аналітичного центру "Політика"
- Іван Ус, головний консультант НІСД, кандидат економічних наук
- Віктор Трегубов, речник Угруповання об’єднаних сил, підполковник
Також Росія атакувала Дніпропетровську область, де виникли руйнування цивільних об'єктів, є поранена людина.
У Запоріжжі через російські атаки під завалами опинилися люди.