Виступ Зеленського у парламенті Британії: трансляція онлайн

У вівторок, 17 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона. Глава держави виступив у парламенті Великої Британії. Також лідер провів тристоронню зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Сьогодні, 17 березня, Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Лондона. В аеропорту його зустрів посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Під час перебування у Британії у Зеленського відбудеться низка зустрічей. Зокрема, Зеленський вже зустрівся з прем’єр-міністром Кіром Стармером і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Крім того, український лідер виступив у британському парламенті.

"Наші пріоритети чіткі: більше безпеки й можливостей для України. Я дякую Великій Британії за допомогу та партнерство в захисті життя", — написав Зеленський після прибуття до Лондона.

Також ми інформували про зустріч Зеленського з Королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці 17 березня. Український лідер подякував Його Величності та всій королівській родині за підтримку українців.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що у разі досягнення мирної угоди з Україною Росія може ще швидше нарощувати військову потужність, що підвищить ризики для Європи. Він також не виключив, що до кінця десятиліття РФ може становити загрозу для країн НАТО.