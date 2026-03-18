Головна arrow Відео arrow Зеленський заявив про розробку нової потужної зброї: Ранок.LIVE arrow
Зеленський заявив про розробку нової потужної зброї: Ранок.LIVE

Зеленський заявив про розробку нової потужної зброї: Ранок.LIVE

18 березня 2026 р. 08:00

08:00 Зеленський заявив про розробку нової потужної зброї: Ранок.LIVE

17 березня 2026
20:09 Лукашук розкрив секрет стійкості Дніпропетровщини під час війни: інтерв'ю

18:34 Виступ Зеленського у парламенті Британії: трансляція онлайн

18:11 Зеленський і Стармер узгодили нове партнерство: ефір Вечір.LIVE

13:00 ЄС дали Україні перелік вимог для євроінтеграції: ефір День.LIVE

08:00 Трамп заявив, що США не мусять допомагати Україні: ефір Ранок.LIVE

16 березня 2026
Text

18:23 Стармер та Зеленський поговорять про Україну: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Києві впали уламки російських дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна зірвала підготовлений наступ Росії: ефір Ранок.LIVE

13 березня 2026
Text

21:20 Як здолати VIP-ухилянство під час війни — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над розробкою нової зброї. Йдеться про надводні безпілотники, які здатні бити ворога в океані. Під час виступу в британському парламенті глава держави також заявив, що Україна пропонує партнерам реальну оборонну співпрацю на суші та на морі.

Про це і не тільки говоримо в ефірі Ранок.LIVE 18 березня о 08:00.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE говоримо про таке:

  • Росія не залишила намірів створити так звану буферну зону на півночі Харківської області, — Олександр Даниленко;
  • Окупанти планують поновити наступ на Куп'янськ — Трегубов;
  • Зеленський зустрівся з Королем Британії Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці;
  • Нова війна: "Ми дуже скоро щось зробимо стосовно Куби", — Трамп
  • "Немає нафти — немає грошей", — Орбан про припинення Україною транзиту російської нафти пошкодженим трубопроводом "Дружба";
  • РФ змінює тактику і планує запускати до 1000 БпЛА на добу;
  • ЗСУ розширили "зону смерті" для росіян утричі завдяки дронам, — The Telegraph;
  • Українські експерти по збиттю "шахедів" вже перебувають в ОАЕ, Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті, — Зеленський;
  • Кабмін розподілив 12,6 млрд грн на ремонт та утримання доріг загального користування та виділив додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на поточні ремонти;
  • Антимонопольний комітет не виключає ймовірність змови між АЗС щодо ціноутворення на пальне;
  • Створено робочу групу з відновлення роботи аеропортів;
  • Зеленський затвердив комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст;
  • Темпи ремонту доріг по Україні прискорять, — Кулеба;
  • Близько 600 км українських доріг мають покрити антидроновим захистом, — віцепрем'єр Олексій Кулеба;
  • Арахамія: деякі депутати самі хочуть вступити до ЗСУ, але чинне законодавство цього не дозволяє;
  • Депутатів-прогульників потрібно позбавити депутатського мандату та мобілізувати, — Наливайченко;
  • ТЦК можуть заборонити силою забирати громадян: до Ради подали законопроєкт;
  • Україна буде воювати в океанах: скоро у нас будуть надводні дрони, здатні діяти в умовах океану, — Зеленський;
  • Україна готова захищати всіх партнерів та союзників, які до нас звернуться, — Зеленський;
  • У ВМС підтвердили факт навчань України та НАТО, під час яких українські дрони "розвалили" флот Альянсу;
  • Якщо потрібно зупинити "шахед" в ОАЕ чи Європі, то ми можемо це зробити, — президент Зеленський;
  • МВФ окрім війни бачить 3 проблеми в Україні — енергетика, демографія та інституції — представник України у Фонді;
  • Росіяни, ймовірно, викрали 19 жителів Сумщини, — Омбудсман.

Гостями сьогоднішнього ефіру Ранок.LIVE будуть:

  • прес-сержант 3 ОШБр, позивний "Ватра";
  • політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
  • заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;
  • народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • військовий експерт, Іван Тимочко;
  • військовий оглядач, учасник російсько-української війни, Олексій Гетьман;
  • співзасновник Інституту енергетичних стратегій, Юрій Корольчук;
  • міський голова міста Шостка, Микола Нога.

У вівторок, 17 березня, Володимир Зеленський прибув з візитом у Велику Британію. Глава держави зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром країни Кіром Стармером. Відбулися переговори у форматі тристороннього діалогу.

Крім того, Зеленський зустрівся з генсекретарем НАТО Марком Рютте у Великій Британії. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та залучення більшої кількості країн до програми PURL.

08:20 Запасний варіант: як в Україні працює підпризначення спадкоємця

08:14 Зеленський заявив, що війна в Ірані б'є по переговорах України

08:10 Україна створює власну ШІ-модель у співпраці з Google

08:00 Грошова допомога УВКБ ООН: кому нададуть 10 800 грн у березні

Text

08:00 Зеленський заявив про розробку нової потужної зброї: Ранок.LIVE

07:45 В Україні почали діяти оновлені правила для військових

07:35 ТОП-10 автомобілів, які не будуть ламатися у 2026 році

07:30 Юрист роз'яснив, чи можуть співробітники ТЦК утримувати громадян

07:15 Класичні помилки ФОП у 2026 році: які 5 порушень призводять до штрафів

07:01 Розрахунок за послуги ЖКГ у ПриватБанку: як платити менше

06:30 Оборонним підприємствам спростили бронювання через Дію

18:43 Турнір пам’яті в Одесі: як бійці вшановують полеглих побратимів

06:33 Подорожчання продуктів в Одесі — на чому економлять українці

13 березня

22:33 Що робити, якщо не дають відстрочку — поради одеського юриста

06:33 Вірусні захворювання в Одесі — що потрібно знати сьогодні

12 березня

06:33 Слідом за паливом зростають і ціни на одеських ринках

11 березня

06:33 Реакція одеситів на підвищення цін на пальне

9 березня

18:46 Що одесити знають про Тараса Шевченка сьогодні

7 березня

06:33 Вартість квітів в Одесі напередодні 8 березня — як змінилися ціни

6 березня

06:33 Чи відзначатимуть одесити 8 березня — які очікування

5 березня

06:33 Вартість продуктів в Одесі зростає — ціни на ринку

Відео по темі

Всі відео
Лукашук розкрив секрет стійкості Дніпропетровщини під час війни: інтерв'ю

Лукашук розкрив секрет стійкості Дніпропетровщини під час війни: інтерв'ю

17 березня 2026 р. 20:09
Виступ Зеленського у парламенті Британії: трансляція онлайн

Виступ Зеленського у парламенті Британії: трансляція онлайн

17 березня 2026 р. 18:34
Зеленський і Стармер узгодили нове партнерство: ефір Вечір.LIVE

Зеленський і Стармер узгодили нове партнерство: ефір Вечір.LIVE

17 березня 2026 р. 18:11
ЄС дали Україні перелік вимог для євроінтеграції: ефір День.LIVE

ЄС дали Україні перелік вимог для євроінтеграції: ефір День.LIVE

17 березня 2026 р. 13:00
Трамп заявив, що США не мусять допомагати Україні: ефір Ранок.LIVE

Трамп заявив, що США не мусять допомагати Україні: ефір Ранок.LIVE

17 березня 2026 р. 08:00
Стармер та Зеленський поговорять про Україну: ефір Вечір.LIVE

Стармер та Зеленський поговорять про Україну: ефір Вечір.LIVE

16 березня 2026 р. 18:23
У Києві впали уламки російських дронів: ефір День.LIVE

У Києві впали уламки російських дронів: ефір День.LIVE

16 березня 2026 р. 13:00
Україна зірвала підготовлений наступ Росії: ефір Ранок.LIVE

Україна зірвала підготовлений наступ Росії: ефір Ранок.LIVE

16 березня 2026 р. 08:00

