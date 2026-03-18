Зеленський заявив про розробку нової потужної зброї: Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над розробкою нової зброї. Йдеться про надводні безпілотники, які здатні бити ворога в океані. Під час виступу в британському парламенті глава держави також заявив, що Україна пропонує партнерам реальну оборонну співпрацю на суші та на морі.
- Росія не залишила намірів створити так звану буферну зону на півночі Харківської області, — Олександр Даниленко;
- Окупанти планують поновити наступ на Куп'янськ — Трегубов;
- Зеленський зустрівся з Королем Британії Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці;
- Нова війна: "Ми дуже скоро щось зробимо стосовно Куби", — Трамп
- "Немає нафти — немає грошей", — Орбан про припинення Україною транзиту російської нафти пошкодженим трубопроводом "Дружба";
- РФ змінює тактику і планує запускати до 1000 БпЛА на добу;
- ЗСУ розширили "зону смерті" для росіян утричі завдяки дронам, — The Telegraph;
- Українські експерти по збиттю "шахедів" вже перебувають в ОАЕ, Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті, — Зеленський;
- Кабмін розподілив 12,6 млрд грн на ремонт та утримання доріг загального користування та виділив додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на поточні ремонти;
- Антимонопольний комітет не виключає ймовірність змови між АЗС щодо ціноутворення на пальне;
- Створено робочу групу з відновлення роботи аеропортів;
- Зеленський затвердив комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст;
- Темпи ремонту доріг по Україні прискорять, — Кулеба;
- Близько 600 км українських доріг мають покрити антидроновим захистом, — віцепрем'єр Олексій Кулеба;
- Арахамія: деякі депутати самі хочуть вступити до ЗСУ, але чинне законодавство цього не дозволяє;
- Депутатів-прогульників потрібно позбавити депутатського мандату та мобілізувати, — Наливайченко;
- ТЦК можуть заборонити силою забирати громадян: до Ради подали законопроєкт;
- Україна буде воювати в океанах: скоро у нас будуть надводні дрони, здатні діяти в умовах океану, — Зеленський;
- Україна готова захищати всіх партнерів та союзників, які до нас звернуться, — Зеленський;
- У ВМС підтвердили факт навчань України та НАТО, під час яких українські дрони "розвалили" флот Альянсу;
- Якщо потрібно зупинити "шахед" в ОАЕ чи Європі, то ми можемо це зробити, — президент Зеленський;
- МВФ окрім війни бачить 3 проблеми в Україні — енергетика, демографія та інституції — представник України у Фонді;
- Росіяни, ймовірно, викрали 19 жителів Сумщини, — Омбудсман.
У вівторок, 17 березня, Володимир Зеленський прибув з візитом у Велику Британію. Глава держави зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром країни Кіром Стармером. Відбулися переговори у форматі тристороннього діалогу.
Крім того, Зеленський зустрівся з генсекретарем НАТО Марком Рютте у Великій Британії. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та залучення більшої кількості країн до програми PURL.