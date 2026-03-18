Зеленський заявив про розробку нової потужної зброї: Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над розробкою нової зброї. Йдеться про надводні безпілотники, які здатні бити ворога в океані. Під час виступу в британському парламенті глава держави також заявив, що Україна пропонує партнерам реальну оборонну співпрацю на суші та на морі.

Росія не залишила намірів створити так звану буферну зону на півночі Харківської області, — Олександр Даниленко;

Окупанти планують поновити наступ на Куп'янськ — Трегубов;

Зеленський зустрівся з Королем Британії Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці;

Нова війна: "Ми дуже скоро щось зробимо стосовно Куби", — Трамп

"Немає нафти — немає грошей", — Орбан про припинення Україною транзиту російської нафти пошкодженим трубопроводом "Дружба";

РФ змінює тактику і планує запускати до 1000 БпЛА на добу;

ЗСУ розширили "зону смерті" для росіян утричі завдяки дронам, — The Telegraph;

Українські експерти по збиттю "шахедів" вже перебувають в ОАЕ, Катарі, Саудівській Аравії та Кувейті, — Зеленський;

Кабмін розподілив 12,6 млрд грн на ремонт та утримання доріг загального користування та виділив додаткові 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на поточні ремонти;

Антимонопольний комітет не виключає ймовірність змови між АЗС щодо ціноутворення на пальне;

Створено робочу групу з відновлення роботи аеропортів;

Зеленський затвердив комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст;

Темпи ремонту доріг по Україні прискорять, — Кулеба;

Близько 600 км українських доріг мають покрити антидроновим захистом, — віцепрем'єр Олексій Кулеба;

Арахамія: деякі депутати самі хочуть вступити до ЗСУ, але чинне законодавство цього не дозволяє;

Депутатів-прогульників потрібно позбавити депутатського мандату та мобілізувати, — Наливайченко;

ТЦК можуть заборонити силою забирати громадян: до Ради подали законопроєкт;

Україна буде воювати в океанах: скоро у нас будуть надводні дрони, здатні діяти в умовах океану, — Зеленський;

Україна готова захищати всіх партнерів та союзників, які до нас звернуться, — Зеленський;

У ВМС підтвердили факт навчань України та НАТО, під час яких українські дрони "розвалили" флот Альянсу;

Якщо потрібно зупинити "шахед" в ОАЕ чи Європі, то ми можемо це зробити, — президент Зеленський;

МВФ окрім війни бачить 3 проблеми в Україні — енергетика, демографія та інституції — представник України у Фонді;

Росіяни, ймовірно, викрали 19 жителів Сумщини, — Омбудсман.

Гостями сьогоднішнього ефіру Ранок.LIVE будуть:

прес-сержант 3 ОШБр, позивний "Ватра";

політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;

заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;

народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

військовий експерт, Іван Тимочко;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни, Олексій Гетьман;

співзасновник Інституту енергетичних стратегій, Юрій Корольчук;

міський голова міста Шостка, Микола Нога.

У вівторок, 17 березня, Володимир Зеленський прибув з візитом у Велику Британію. Глава держави зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром країни Кіром Стармером. Відбулися переговори у форматі тристороннього діалогу.

Крім того, Зеленський зустрівся з генсекретарем НАТО Марком Рютте у Великій Британії. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та залучення більшої кількості країн до програми PURL.