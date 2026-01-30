Відео
Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

30 січня 2026 р. 13:07

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, юрист-міжнародник Віталій Яремчук, експертка з медичного права Наталія Лісневська, заступник директора Аналітичного Центру Політика Артем Бронжуков, нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький, голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак та очільник Комітету економістів України Андрій Новак. 

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що через російські атаки на залізницю та фіксацію ворожих дронів обмежили рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям.

Відомо про  пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

У співпраці з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя було налагоджено резервні автобусні перевезення. Пасажирів поїздів №37/38 сполученням Київ — Запоріжжя та №85/86 Львів — Запоріжжя вже доставляють до станцій Синельникове та Запоріжжя альтернативним маршрутом.

У компанії закликали мандрівників уважно стежити за оголошеннями на вокзалах, повідомленнями від поїзних бригад, а також перевіряти push-сповіщення в застосунку "Укрзалізниці".

Нагадаємо, через безпекову ситуацію на Дніпропетровщині обмежили рух деяких поїздів. Крім того, у декількох змінили маршрут.

Раніше окупанти атакували пасажирський поїзд у Харківській області. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

