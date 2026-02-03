У вівторок, 3 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибуде з візитом до Києва. Очікується його виступ у сесійній залі Верховної Ради перед народними депутатами під час першого засідання нової сесії.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 3 лютого.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

лейтенант, начальник штабу ДАР ОАБр НГУ Ігор Яременко;

речник Української добровольчої армії, підполковник Сергій Братчук;

заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак;

речниця АТ "Запоріжжяобленерго" Зореслава Цупренко;

футуролог Віталій Кулик;

експерт з питань права Станіслав Ліфлянчик;

президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник;

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;

речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко;

військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов.

Раніше ми інформували, що 3 лютого у Верховній Раді України очікується виступ Марка Рютте.

Нагадаємо, що нещодавно Рютте порівняв нинішні втрати армії РФ на фронті в Україні із втратами Радянського Союзу за десять років війни в Афганістані.