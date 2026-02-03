Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE arrow
Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

03 лютого 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2026
Text

18:13 Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:22 Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2026
Text

21:00 Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

Text

17:56 Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2026
Text

17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2026
Text

18:13 Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:22 Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2026
Text

21:00 Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

У вівторок, 3 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибуде з візитом до Києва. Очікується його виступ у сесійній залі Верховної Ради перед народними депутатами під час першого засідання нової сесії.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 3 лютого.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • лейтенант, начальник штабу ДАР ОАБр НГУ Ігор Яременко;
  • речник Української добровольчої армії, підполковник Сергій Братчук; 
  • заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак;
  • речниця АТ "Запоріжжяобленерго" Зореслава Цупренко;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • експерт з питань права Станіслав Ліфлянчик;
  • президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник;
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
  • речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко;
  • військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов.

Раніше ми інформували, що 3 лютого у Верховній Раді України очікується виступ Марка Рютте.

Нагадаємо, що нещодавно Рютте порівняв нинішні втрати армії РФ на фронті в Україні із втратами Радянського Союзу за десять років війни в Афганістані.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:55 Частина лівого берега Києва без світла і тепла через атаку Росії

08:53 Наслідки нічної атаки на Одещину — під ударом енергетика

08:52 Наймасовіший удар 2026 року — аналітики показали карту руху цілей

08:50 Субсидіанти втрачають допомогу — як можна уникнути у 2026 році

08:38 У Вінницькій області сталися влучання по критичних об’єктах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:27 Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину — які наслідки

08:25 Росія знову вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК

08:15 Звільнені з полону мають право на відпустку — скільки місяців

08:14 Окупанти за добу завдали 785 ударів по Запорізькій області

08:01 Вночі РФ атакувала Київ — кількість постраждалих зросла

08:55 Частина лівого берега Києва без світла і тепла через атаку Росії

08:53 Наслідки нічної атаки на Одещину — під ударом енергетика

08:52 Наймасовіший удар 2026 року — аналітики показали карту руху цілей

08:50 Субсидіанти втрачають допомогу — як можна уникнути у 2026 році

08:38 У Вінницькій області сталися влучання по критичних об’єктах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:27 Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину — які наслідки

08:25 Росія знову вдарила по теплоелектростанціях ДТЕК

08:15 Звільнені з полону мають право на відпустку — скільки місяців

08:14 Окупанти за добу завдали 785 ударів по Запорізькій області

08:01 Вночі РФ атакувала Київ — кількість постраждалих зросла

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

30 січня

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

27 січня

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

16:31 Буданов на Банковій — чому пропаганда РФ піднімає градус істерики

26 січня

17:56 Ожеледиця в Одесі — поради рятувальників як пережити негоду

25 січня

06:33 День народження Зеленського — що побажали президенту одесити

Text

08:00 Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

2 лютого
Text

18:13 Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:22 Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

30 січня
Text

21:00 Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

Відео по темі

Всі відео
Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

02 лютого 2026 р. 18:13
Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

02 лютого 2026 р. 13:22
Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

02 лютого 2026 р. 08:00
Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

30 січня 2026 р. 21:00
Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

30 січня 2026 р. 17:56
Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

30 січня 2026 р. 13:07
Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2026 р. 08:00
Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

29 січня 2026 р. 17:54

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації