У вівторок, 3 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибуде з візитом до Києва. Очікується його виступ у сесійній залі Верховної Ради перед народними депутатами під час першого засідання нової сесії.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 3 лютого.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- лейтенант, начальник штабу ДАР ОАБр НГУ Ігор Яременко;
- речник Української добровольчої армії, підполковник Сергій Братчук;
- заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак;
- речниця АТ "Запоріжжяобленерго" Зореслава Цупренко;
- футуролог Віталій Кулик;
- експерт з питань права Станіслав Ліфлянчик;
- президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики" Василь Воскобойник;
- виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов;
- речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко;
- військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов.
Раніше ми інформували, що 3 лютого у Верховній Раді України очікується виступ Марка Рютте.
Нагадаємо, що нещодавно Рютте порівняв нинішні втрати армії РФ на фронті в Україні із втратами Радянського Союзу за десять років війни в Афганістані.