Україна
Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

29 січня 2026 р. 17:54

Міноборони разом зі SpaceX вирішує проблему використання Starlink на російських дронах. Після появи над українськими містами російських безпілотників із Starlink,  Міністерство оборони звʼязалося з компанією SpaceX та запропонувало методи рішення цієї проблеми. Міністр оборони Михайло Федоров подякував Ілону Маску за термінову реакцію.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Хто в гостях в ефірі Вечір.LIVE

Обговорити актуальні події України та світу до нас завітали такі експерти:

  • експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;
  • заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;
  • міжнародний експерт,  член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;
  • економіст Борис Кушнірук;
  • народний депутат, "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, що Федоров разом з американською аерокосмічною компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських безпілотниках. Українська сторона запропонувала варіанти вирішення цього питання.

Раніше ми також інформували, що Федоров оголосив про запуск нової моделі захисту неба. Лише за останній місяць РФ застосувало понад 6 тисяч безпілотників.

