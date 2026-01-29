Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

Міноборони разом зі SpaceX вирішує проблему використання Starlink на російських дронах. Після появи над українськими містами російських безпілотників із Starlink, Міністерство оборони звʼязалося з компанією SpaceX та запропонувало методи рішення цієї проблеми. Міністр оборони Михайло Федоров подякував Ілону Маску за термінову реакцію.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Хто в гостях в ефірі Вечір.LIVE

Обговорити актуальні події України та світу до нас завітали такі експерти:

експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання Євген Добряк;

заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич;

міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук;

економіст Борис Кушнірук;

народний депутат, "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

Раніше ми також інформували, що Федоров оголосив про запуск нової моделі захисту неба. Лише за останній місяць РФ застосувало понад 6 тисяч безпілотників.