Сьогодні, 29 січня, відбулися репатріаційні заходи — в Україну було повернуто 1000 тіл. За твердженням російської сторони, вони належать загиблим українським воїнам. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами України здійснять усі необхідні заходи, щоб ідентифікувати репатрійованих загиблих.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 29 січня.

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO Consulting Гліб Остапенко;

правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус;

начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ "Харківобленерго" Володимир Скічко;

народний депутат України пʼяти скликань Верховної Ради, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;

молодший лейтенант, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий.

Раніше ми також інформували, що в Одесі зросла кількість жертв атаки РФ, що сталася 27 січня. У лікарні помер ще один чоловік.