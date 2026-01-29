Відео
Україна
До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE
До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

29 січня 2026 р. 13:00

Сьогодні, 29 січня, відбулися репатріаційні заходи — в Україну було повернуто 1000 тіл. За твердженням російської сторони, вони належать загиблим українським воїнам. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами України здійснять усі необхідні заходи, щоб ідентифікувати репатрійованих загиблих.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 29 січня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO Consulting Гліб Остапенко;
  • правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус;
  • начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ "Харківобленерго" Володимир Скічко;
  • народний депутат України пʼяти скликань Верховної Ради, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
  • молодший лейтенант, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 січня, в Україні відбулися репатріаційні заходи. На батьківщину повернули 1000 тіл загиблих.   

Раніше ми також інформували, що в Одесі зросла кількість жертв атаки РФ, що сталася 27 січня. У лікарні помер ще один чоловік. 

14:02 Буданов на переговорах показав рівень державника — Голомша

13:48 На Одещині прикордонник переправляв чоловіків до Румунії

13:46 Кулеба відповів, як просувається відновлення енергетики України

13:27 Парламенту пропонують нові правила кворуму для місцевих рад

13:24 РФ втрачає вплив у Придністров’ї — яка роль України

13:13 Нарахував собі 600 тис. грн — на Одещині затримали головлікаря

13:06 Сухостій на пустирі — чи можна зрізати на дрова без дозволу у 2026 році

13:00 Гранти до 1,5 тис. доларів — хто з українців може отримати

12:36 Україна повернула тіла 1000 загиблих захисників

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

27 січня

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

16:31 Буданов на Банковій — чому пропаганда РФ піднімає градус істерики

26 січня

17:56 Ожеледиця в Одесі — поради рятувальників як пережити негоду

25 січня

06:33 День народження Зеленського — що побажали президенту одесити

23 січня

06:33 Що відбувається з одеськими трамваями під час блекаутів

21 січня

22:33 Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

20 січня

23:49 Перший день дискусій у Давосі — що насправді обговорювали

