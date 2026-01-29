Сьогодні, 29 січня, відбулися репатріаційні заходи — в Україну було повернуто 1000 тіл. За твердженням російської сторони, вони належать загиблим українським воїнам. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами України здійснять усі необхідні заходи, щоб ідентифікувати репатрійованих загиблих.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 29 січня.
Гості ефіру День.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO Consulting Гліб Остапенко;
- правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова;
- кандидат політичних наук Олексій Якубін;
- спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус;
- начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ "Харківобленерго" Володимир Скічко;
- народний депутат України пʼяти скликань Верховної Ради, другий міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
- молодший лейтенант, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий.
Раніше ми також інформували, що в Одесі зросла кількість жертв атаки РФ, що сталася 27 січня. У лікарні помер ще один чоловік.