Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE
Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

02 лютого 2026 р. 18:13

18:13 Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

13:22 Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2026
21:00 Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

17:56 Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

13:07 Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2026
17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

13:00 До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

08:00 США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

Text

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали політолог Віра Константинова, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, прессекретарка Vodafone Україна Вікторія Павловська, політолог Руслан Рохов, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вʼячеслав Потапенко, адвокат Ростислав Кравець та член Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що спецпредставник США Стів Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією, які відбудуться в Об’єднаних Арабських Еміратах 4 та 5 лютого. 

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 лютого розповів деталі про підготовку до переговорів.

А 31 січня у Флориді відбулися переговори між Росією та США. Сторони обговорили війну в Україні.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:13 Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

13:22 Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський назвав дату нових переговорів — ефір Ранок.LIVE

30 січня
21:00 Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

17:56 Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

