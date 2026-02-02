Гостями ефіру Вечір.LIVE стали політолог Віра Константинова, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, прессекретарка Vodafone Україна Вікторія Павловська, політолог Руслан Рохов, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вʼячеслав Потапенко, адвокат Ростислав Кравець та член Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що спецпредставник США Стів Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією, які відбудуться в Об’єднаних Арабських Еміратах 4 та 5 лютого.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 лютого розповів деталі про підготовку до переговорів.

А 31 січня у Флориді відбулися переговори між Росією та США. Сторони обговорили війну в Україні.