Україна
Працюють по 14 годин — як ремонтники повертають тепло в Києві
Працюють по 14 годин — як ремонтники повертають тепло в Києві

Працюють по 14 годин — як ремонтники повертають тепло в Києві

29 січня 2026 р. 17:05

У Києві продовжується сезон "виживання". Подекуди у будинках відсутнє тепло та вода. У столиці запроваджують тимчасові графіки вимкнення електроенергії. 

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик дізналась, як ремонтують опалення у столиці. 

Антарктида у Києві: ремонтні бригади працюють по 14 годин

В одному з будинків у Солом’янському районі через мороз та аварійний стан труб лопнув стояк. Там над відновленням опалення працюють спільні бригади ЖЕКу та "Укрзалізниці", залучають також фахівців з інших регіонів. В інших будинках — ситуація складніша: температура у квартирах знизилася до +1°C, немає води й опалення. Через виїзд мешканців житла із міста ремонт також затягується.

Аварійні бригади не лише розморожують пошкоджені ділянки, а й замінюють труби та прокладають нові магістралі. За словами фахівців, за умови своєчасної підготовки до зими багатьох проблем можна було б уникнути.

Попри складні умови та нестачу людей, комунальники запевняють: залишать об’єкти лише після повного відновлення теплопостачання. 

Нагадаємо, що Київ отримав допомогу з Польщі. Приїхали генератори та прилади для електроживлення. Також ми розповідали, як жителі столиці рятуються від холоду.

