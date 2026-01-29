У Києві продовжується сезон "виживання". Подекуди у будинках відсутнє тепло та вода. У столиці запроваджують тимчасові графіки вимкнення електроенергії.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик дізналась, як ремонтують опалення у столиці.

Антарктида у Києві: ремонтні бригади працюють по 14 годин

В одному з будинків у Солом’янському районі через мороз та аварійний стан труб лопнув стояк. Там над відновленням опалення працюють спільні бригади ЖЕКу та "Укрзалізниці", залучають також фахівців з інших регіонів. В інших будинках — ситуація складніша: температура у квартирах знизилася до +1°C, немає води й опалення. Через виїзд мешканців житла із міста ремонт також затягується.

Аварійні бригади не лише розморожують пошкоджені ділянки, а й замінюють труби та прокладають нові магістралі. За словами фахівців, за умови своєчасної підготовки до зими багатьох проблем можна було б уникнути.

Попри складні умови та нестачу людей, комунальники запевняють: залишать об’єкти лише після повного відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, що Київ отримав допомогу з Польщі. Приїхали генератори та прилади для електроживлення. Також ми розповідали, як жителі столиці рятуються від холоду.