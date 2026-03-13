Відео
Зеленський прибув на зустріч з Макроном — прямий ефір

Зеленський прибув на зустріч з Макроном — прямий ефір

13 березня 2026 р. 13:00

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижу на зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час зустрічі сторони обговорюють низку важливих питань для України та Європи.

Дивіться прямий ефір на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Візит Зеленського до Парижу

Український лідер прибув до столиці Франції з офіційним візитом 13 березня. Очікується, що під час зустрічі Зеленський та Макрон обговорять подальшу військову підтримку України, гарантії безпеки та посилення міжнародного тиску на Росію.

Після переговорів глави держав проведуть спільну пресконференцію.

Напередодні Володимир Зеленський відвідав Бухарест з робочим візитом. Український лідер зустрівся з президентом Румунії Нікушором Даном, а також обговорив посилення ППО та енергетику з прем'єр-міністром Іліє Боложаном.

Крім того, президент відвідав центр підготовки пілотів F-16, де тренуються українські військові.

 

