У четвер, 19 березня, в Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради, на якому зберуться лідери ЄС. Президент України Володимир Зеленський також виступить на засіданні.

На засідання лідери ЄС обговорять питання конкурентоспроможності, єдиного ринку та підтримки України. Крім того, йтиметься про ситуацію на Близькому Сході.

Очікується, що до засідання також долучиться Президент України Володимир Зеленський.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву щодо України. Вона заявила, що Європейський Союз виконає свої зобов'язання перед Києвом і надасть кредит у розмірі 90 млрд євро.

Також у Єврокомісії зробили заяву щодо українських переселенців. Там зазначили, що питання про повернення українських чоловіків призовного віку наразі не розглядається на рівні Євросоюзу. Вони перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європи.