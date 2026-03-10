Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче скористатися ситуацією навколо Ірану. Зокрема, вийти з-під санкцій і здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 10 березня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

Сергій Євтушок — народний депутат "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики,

Богдан Кицак — народний депутат від "Слуги народу", комітет з питань економічного розвитку,

Вадим Івченко — народний депутат від "Батьківщина", комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки,

Ірина Никорак — голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Зазначимо, раніше Зеленський розповів, що Росія розраховує на посилення ризиків довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, аби вийти з-під санкцій. Моксва хоче скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції.

Водночас Дональд Трамп натякнув на скасування санкцій щодо російської нафти. Він зазначив, що для окремих країн обмеження не діятимуть, доки не стабілізується ситуація.