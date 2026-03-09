Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправить групу військових фахівців до країн Перської затоки для допомоги у захисті цивільного населення. За словами президента, українські спеціалісти також передадуть необхідні оборонні спроможності для посилення безпеки в регіоні.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 9 березня

У випуску експерти прокоментують та розкажуть про оперативну ситуацію на Куп'янському напрямку та зміни в тактиці противника, а також буде у фокусі тема служби жінок у ЗСУ. Далі обговорять ризики весняного наступу РФ і загальну картину на Донеччині, включно з повідомленнями про просування ворога та бої за Покровськ і Мирноград.

Окремою темою стане загострення у відносинах з Угорщиною через ситуацію навколо інкасаторів і майна "Ощадбанку", а також міжнародний контекст: новини з Ірану, позиції США і заяви про залучення українських фахівців на Близькому Сході. Також буде обговорено резонансні інциденти навколо ТЦК, атаки на Укрзалізницю, ремонт доріг і стан мостів у Києві, а наприкінці — вплив війни на Близькому Сході на ціни на нафту, економічні ризики та євроінтеграційний трек на тлі погроз блокування допомоги Україні.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Віталій Міловідов, начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг", підполковник

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"

Микола Голомша, екс-заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист

Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури

Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експертка з міжнародних відносин

Раніше Володимир Зеленський заявляв про переговори з партнерами щодо постачання Україні засобів ППО. Також Україна нарощуватиме виробництво зброї з Нідерландами.