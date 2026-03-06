Відео
США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

США попросили в України допомоги на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

06 березня 2026 р. 08:00

Сполучені Штати попросили в України допомоги у захисті від безпілотників типу "Шахед" на Близькому Сході. Президент України Володимир Зеленський заявив, що дав доручення надати потрібні засоби та відповідних спеціалістів з України.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 6 березня

В ефірі ви почуєте усе про ситуацію на Курському, Північно-Слобожанському напрямках і на Сумщині, а також оцінки щодо інтенсивності боїв на Покровсько-Мирноградському напрямку, застосування РФ боєприпасів із хімічними речовинами та впливу рішень щодо Starlink.

Окремо тему ефіру присвятять загостренню між Ізраїлем та Іраном і його наслідкам для безпекового порядку денного, переговорного процесу та міжнародної підтримки України.

Також говоритимуть про обмін полоненими й воєнні злочини, енергетику та підготовку до наступного опалювального сезону, ситуацію в Запорізькій області й окупації Пологівської громади, а наприкінці — експерти висловляться про ринок пального, роль АМКУ та прогнози цін на бензин.

Гості ефіру:

  • Іван Шевцов, полковник, начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" (15 мобільний прикордонний загін)
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник
  • Ціон Алон, голова ізраїльської політичної партії А-ХАЗОН
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини
  • Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та ЖКП
  • Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації
  • Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"
  • Сергій Джердж, голова Громадської Ліги "Україна-НАТО"
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95"

Зазначимо, що у НАТО прокоментували, чому не застосували проти Ірану 5 статтю Альянсу після його атаки на Туреччину.

Тим часом Володимир Зеленський пояснив, що з переговорами та коли поновиться тристоронній діалог.

