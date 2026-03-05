Відео
Україна пропонує обмін досвідом збиття дронів на ППО — ефір День.LIVE

Україна пропонує обмін досвідом збиття дронів на ППО — ефір День.LIVE

05 березня 2026 р. 13:00

Президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам надати досвід збиття дронів, які зараз Іран активно застосовує під час війни. Однак в обмін він хоче постачання засобів ППО.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE, який почнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE

В ефірі обговорять різке подорожчання пального, реакцію українців на стрибок цін і дії Антимонопольного комітету, який обіцяє перевірку ринку, але наголошує, що держава напряму не регулює ціни.

Окремий фокус буде на темі загострення боїв на Близькому Сході. Також говоритимуть про роль НАТО і невизначеність щодо застосування статті 5, а ще — як близькосхідна ескалація впливає на переговорний трек Україна–РФ, зокрема через відтермінування тристоронньої зустрічі й очікування новин щодо обміну.

Гості ефіру День.LIVE

  • Костянтин Матвієнко, політичний експерт
  • Артем Бронжуков, заступник директора Аналітичного центру "Політика"
  • Вікторія Гриб
  • Ігор Йоффе, адвокат і нотаріус, офіцер резерву Армії оборони Ізраїлю, військовий прокурор
  • Дмитро Снєгирьов
  • Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків

Також Володимир Зеленський заявив про ризики скорочення передачі засобів ППО від партнерів. 

А в Азербайджані заявили про атаку з боку Ірану двома безпілотниками. Постраждав аеропорт та школа.

Україна допоможе країнам Близького Сходу у війні — ефір Ранок.LIVE

Україна допоможе країнам Близького Сходу у війні — ефір Ранок.LIVE

05 березня 2026 р. 08:00
Як Київ пережив зиму та ситуація на Троєщині — ефір Київський час

Як Київ пережив зиму та ситуація на Троєщині — ефір Київський час

04 березня 2026 р. 19:00
США планують довести війну в Ірані "до кінця" — ефір Вечір.LIVE

США планують довести війну в Ірані "до кінця" — ефір Вечір.LIVE

04 березня 2026 р. 18:20
В Україні дорожчає пальне та зростає курс валют — ефір День.LIVE

В Україні дорожчає пальне та зростає курс валют — ефір День.LIVE

04 березня 2026 р. 13:11
Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні — ефір Ранок.LIVE

04 березня 2026 р. 08:00
Зеленський заявив про допомогу Близькому Сходу — ефір Вечір. LIVE

Зеленський заявив про допомогу Близькому Сходу — ефір Вечір. LIVE

03 березня 2026 р. 18:15
Зеленський назвав нові країни для переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Зеленський назвав нові країни для переговорів з РФ — ефір День.LIVE

03 березня 2026 р. 13:00
Розвідка дізналася нові плани Росії на Україну — ефір Ранок.LIVE

Розвідка дізналася нові плани Росії на Україну — ефір Ранок.LIVE

03 березня 2026 р. 08:00

