Президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам надати досвід збиття дронів, які зараз Іран активно застосовує під час війни. Однак в обмін він хоче постачання засобів ППО.
В ефірі обговорять різке подорожчання пального, реакцію українців на стрибок цін і дії Антимонопольного комітету, який обіцяє перевірку ринку, але наголошує, що держава напряму не регулює ціни.
Окремий фокус буде на темі загострення боїв на Близькому Сході. Також говоритимуть про роль НАТО і невизначеність щодо застосування статті 5, а ще — як близькосхідна ескалація впливає на переговорний трек Україна–РФ, зокрема через відтермінування тристоронньої зустрічі й очікування новин щодо обміну.
- Костянтин Матвієнко, політичний експерт
- Артем Бронжуков, заступник директора Аналітичного центру "Політика"
- Вікторія Гриб
- Ігор Йоффе, адвокат і нотаріус, офіцер резерву Армії оборони Ізраїлю, військовий прокурор
- Дмитро Снєгирьов
- Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків
Також Володимир Зеленський заявив про ризики скорочення передачі засобів ППО від партнерів.
А в Азербайджані заявили про атаку з боку Ірану двома безпілотниками. Постраждав аеропорт та школа.