Президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам надати досвід збиття дронів, які зараз Іран активно застосовує під час війни. Однак в обмін він хоче постачання засобів ППО.

В ефірі обговорять різке подорожчання пального, реакцію українців на стрибок цін і дії Антимонопольного комітету, який обіцяє перевірку ринку, але наголошує, що держава напряму не регулює ціни.

Окремий фокус буде на темі загострення боїв на Близькому Сході. Також говоритимуть про роль НАТО і невизначеність щодо застосування статті 5, а ще — як близькосхідна ескалація впливає на переговорний трек Україна–РФ, зокрема через відтермінування тристоронньої зустрічі й очікування новин щодо обміну.

Костянтин Матвієнко, політичний експерт

Артем Бронжуков, заступник директора Аналітичного центру "Політика"

Вікторія Гриб

Ігор Йоффе, адвокат і нотаріус, офіцер резерву Армії оборони Ізраїлю, військовий прокурор

Дмитро Снєгирьов

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків

Також Володимир Зеленський заявив про ризики скорочення передачі засобів ППО від партнерів.

А в Азербайджані заявили про атаку з боку Ірану двома безпілотниками. Постраждав аеропорт та школа.