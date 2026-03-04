Відео
Як Київ пережив зиму та ситуація на Троєщині — ефір Київський час
Як Київ пережив зиму та ситуація на Троєщині — ефір Київський час

Як Київ пережив зиму та ситуація на Троєщині — ефір Київський час

04 березня 2026 р. 19:00

Київ підбиває підсумки зими та її впливу на Троєщину, енергетику й інфраструктуру району. Як кияни справлялися з холодом, перебоями електрики та проблемами транспорту, і що чекає місто влітку — дивіться у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • голова Деснянської РДА (районної державної адміністрації) в місті Києві Максим Бахматов;
  • політолог Аббас Галлямов;
  • польський експерт Пьотр Кульпа.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зими. Він зазначив, що країна пережила найважчу зиму за роки війни.

Також глава держави розповів про комплексний план захисту енергетичних об'єктів України. За його словами, документ передбачає кілька рівнів фізичного захисту.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

