Велика Британія запропонувала залучити українців до допомоги партнерам у Перській затоці. Кір Стармер зазначив, що експерти з України можуть сприяти ефективному збиттю дронів.

Про це й не тільки говоримо в ефірі День.LIVE у понеділок, 2 березня.

Про що ефір День.LIVE

Стармер звернувся до нації на тлі ситуації на Близькому Сході. Прем'єр Британії засудив тактику Ірану бити по країнах, що не брали участь в атаках. Він також наголосив, що Велика Британія надасть свої військові бази у регіоні для Америки.

Крім того, Стармер висловився щодо залучення фахівців з України для боротьби з іранськими дронами. Це допоможе партнерам у Перській затоці ефективно збивати ворожі безпілотники.

Гості ефіру:

політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;

член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик Віктор Гальчинський;

кандидат політичних наук Олексій Якубін;

соціолог Андрій Єременко;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

історик, експерт з міжнародних відносин Шимон Бріман;

економіст, Радник Президента у 2019-2024 роках Олег Устенко;

головний редактор ІП "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин Мохаммад Фараджаллах.

Що зараз відбувається на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп закликав іранських військових скласти зброю. Натомість він пообіцяв їм повну амністію.

Також в CNN повідомили про втрати на Близькому Сході від початку війни з Іраном. Йдеться і про цивільних, і про військових.

Водночас лідери Німеччини, Франції та Британії пригрозили Ірану. У спільній заяві йдеться, що країни розглядають можливість долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить атаки на країни, що не причетні до бойових дій.