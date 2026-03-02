Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE arrow
Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

02 березня 2026 р. 13:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:13 Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2026
Text

21:30 Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

21:00 Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

Text

18:04 Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 Умєров заявив про тристоронню зустріч незабаром — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2026
Text

20:16 Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

Text

18:00 У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Рубіо зробив важливу заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Text

13:13 Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2026
Text

21:30 Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

21:00 Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

Text

18:04 Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Велика Британія запропонувала залучити українців до допомоги партнерам у Перській затоці. Кір Стармер зазначив, що експерти з України можуть сприяти ефективному збиттю дронів.

Про це й не тільки говоримо в ефірі День.LIVE у понеділок, 2 березня.

Про що ефір День.LIVE

Стармер звернувся до нації на тлі ситуації на Близькому Сході. Прем'єр Британії засудив тактику Ірану бити по країнах, що не брали участь в атаках. Він також наголосив, що Велика Британія надасть свої військові бази у регіоні для Америки.

Крім того, Стармер висловився щодо залучення фахівців з України для боротьби з іранськими дронами. Це допоможе партнерам у Перській затоці ефективно збивати ворожі безпілотники.

Гості ефіру:

  • політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;
  • голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк;
  • член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик Віктор Гальчинський;
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • історик, експерт з міжнародних відносин Шимон Бріман;
  • економіст, Радник Президента у 2019-2024 роках Олег Устенко;
  • головний редактор ІП "Україна по-арабськи", експерт з українсько-арабських відносин Мохаммад Фараджаллах.

Що зараз відбувається на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп закликав іранських військових скласти зброю. Натомість він пообіцяв їм повну амністію.

Також в CNN повідомили про втрати на Близькому Сході від початку війни з Іраном. Йдеться і про цивільних, і про військових.

Водночас лідери Німеччини, Франції та Британії пригрозили Ірану. У спільній заяві йдеться, що країни розглядають можливість долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить атаки на країни, що не причетні до бойових дій.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:30 Війна в Ірані — Зеленський зробив заяву щодо евакуації українців

13:28 Чи збиватиме Україна дрони в Перській затоці — заява Зеленського

13:27 Ескалація на Близькому Сході — морські перевезення різко подорожчали

13:27 Найбільший НПЗ у Саудівський Аравії закрили через атаку дронів

13:26 Зеленський відповів на погрози РФ вийти з перемовин через Донбас

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:25 Напруга навколо Ірану обвалила ринки й підштовхнула ціни на нафту — деталі

13:19 Зеленський попередив про нову хвилю атак від РФ — що під загрозою

Text

13:13 Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

13:00 Гроші від УВКБ ООН — де можна отримати 10 800 грн у березні

12:59 Операція проти Ірану — як вплине на допомогу для України

13:30 Війна в Ірані — Зеленський зробив заяву щодо евакуації українців

13:28 Чи збиватиме Україна дрони в Перській затоці — заява Зеленського

13:27 Ескалація на Близькому Сході — морські перевезення різко подорожчали

13:27 Найбільший НПЗ у Саудівський Аравії закрили через атаку дронів

13:26 Зеленський відповів на погрози РФ вийти з перемовин через Донбас

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:25 Напруга навколо Ірану обвалила ринки й підштовхнула ціни на нафту — деталі

13:19 Зеленський попередив про нову хвилю атак від РФ — що під загрозою

13:00 Гроші від УВКБ ООН — де можна отримати 10 800 грн у березні

12:59 Операція проти Ірану — як вплине на допомогу для України

12:58 Обмін прикордонних областей на Донбас — Зеленський поставив крапку

06:33 Оновлена ​​Одеса — щоб городяни змінили у своєму місті

27 лютого

06:33 Огірки по 400 гривень — вартість овочів на ринку в Одесі зросла

26 лютого

06:33 Знищені РФ будинки та квартири — порядок компенсацій від держави

24 лютого

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

06:55 Тисячі вбитих — на Майдані порахували прапорці за загиблими

06:33 Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

06:19 Бізнес під обстрілами — що рятує економіку прифронтових регіонів

04:37 Хронологія війни — фото та відео перших днів, які увійшли в історію

21 лютого

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

Text

13:13 Українців залучать до збиття БпЛА у Перській затоці — День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

27 лютого
Text

21:30 Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

21:00 Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

Text

18:04 Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

Зеленський попередив про загрозу нових атак — ефір Ранок.LIVE

02 березня 2026 р. 08:00
Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

Спецпенсії та детенізація економіки — інтерв'ю з Гетманцевим

27 лютого 2026 р. 21:30
Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

Хто заробляє на безкоштовному протезуванні — розслідування "Наша справа"

27 лютого 2026 р. 21:00
Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив прогноз щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

27 лютого 2026 р. 18:04
Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

27 лютого 2026 р. 13:16
Умєров заявив про тристоронню зустріч незабаром — ефір Ранок.LIVE

Умєров заявив про тристоронню зустріч незабаром — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2026 р. 08:00
Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

26 лютого 2026 р. 20:16
У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

26 лютого 2026 р. 18:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації