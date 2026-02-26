Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ розповість про економічну ситуацію у світі. Він також розкриє, у що вкладатися, аби зберегти свої гроші.

Подивитися інтервʼю з Олексієм Кущем можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інтервʼю з Олексієм Кущем

Серед тем інтервʼю:

Які зміни потрібні в економіці?

Ймовірність економічної кризи в США

Про криптовалюту

Чи може розпочатись велика економічна криза?

Як підготуватись до кризи?

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україні потрібно зміцнювати свою економіку. За його словами, це одне з головних завдань сьогодення.

Раніше Кущ наголосив, що в України зараз немає шансів повернутися до економічних показників 2021 року.