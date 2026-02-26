Які зміни потрібні в економіці?

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем arrow
Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

26 лютого 2026 р. 20:16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:16 Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

Text

18:00 У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Рубіо зробив важливу заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2026
Text

19:00 Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

Text

18:00 Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2026
Text

21:32 Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Text

20:16 Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

Text

18:00 У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Рубіо зробив важливу заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2026
Text

19:00 Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ розповість про економічну ситуацію у світі. Він також розкриє, у що вкладатися, аби зберегти свої гроші.

Подивитися інтервʼю з Олексієм Кущем можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інтервʼю з Олексієм Кущем

Серед тем інтервʼю: 

  • Які зміни потрібні в економіці?
  • Ймовірність економічної кризи в США
  • Про криптовалюту
  • Чи може розпочатись велика економічна криза? 
  • Як підготуватись до кризи?

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україні потрібно зміцнювати свою економіку. За його словами, це одне з головних завдань сьогодення.

Раніше Кущ наголосив, що в України зараз немає шансів повернутися до економічних показників 2021 року.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:22 Енергосистема у критичному стані — ситуація зі світлом в Одесі завтра

Text

20:16 Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

20:12 Спальня Дрю Беррімор — яка деталь змінила атмосферу простору (фото)

20:08 Моє головне завдання — ефективний переговорний процес, — Буданов

20:01 Жіноча збірна США з хокею відмовилась їхати в Білий дім через жарт Трампа

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Мобілізація студента до 25 років — коли це законно

19:25 Букви на банкнотах євро — чи впливають вони на цінність валюти

19:22 Морози продовжаться — де завтра в Україні буде -12 °С

19:18 Зеленський поспілкувався із міжнародною бізнес-спільнотою — деталі

19:11 На кордоні з Польщею модернізують "Рава-Руську" — що зміниться

20:22 Енергосистема у критичному стані — ситуація зі світлом в Одесі завтра

20:12 Спальня Дрю Беррімор — яка деталь змінила атмосферу простору (фото)

20:08 Моє головне завдання — ефективний переговорний процес, — Буданов

20:01 Жіноча збірна США з хокею відмовилась їхати в Білий дім через жарт Трампа

20:00 Мобілізація студента до 25 років — коли це законно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:25 Букви на банкнотах євро — чи впливають вони на цінність валюти

19:22 Морози продовжаться — де завтра в Україні буде -12 °С

19:18 Зеленський поспілкувався із міжнародною бізнес-спільнотою — деталі

19:11 На кордоні з Польщею модернізують "Рава-Руську" — що зміниться

19:10 Київстар знизив вартість популярних послуг до 1 грн — що варто підключити

06:33 Знищені РФ будинки та квартири — порядок компенсацій від держави

24 лютого

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

06:55 Тисячі вбитих — на Майдані порахували прапорці за загиблими

06:33 Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

06:19 Бізнес під обстрілами — що рятує економіку прифронтових регіонів

04:37 Хронологія війни — фото та відео перших днів, які увійшли в історію

21 лютого

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

18 лютого

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

17 лютого

06:33 Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати

Text

20:16 Як українцям зберегти свої гроші — інтервʼю з Олексієм Кущем

Text

18:00 У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Рубіо зробив важливу заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

25 лютого
Text

19:00 Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

Відео по темі

Всі відео
У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

У Женеві тривають перемовини США та України — ефір Вечір.LIVE

26 лютого 2026 р. 18:00
Рубіо зробив важливу заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

Рубіо зробив важливу заяву щодо закінчення війни — ефір День.LIVE

26 лютого 2026 р. 13:09
Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський провів переговори з Трампом — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2026 р. 08:00
Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

25 лютого 2026 р. 19:00
Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

25 лютого 2026 р. 18:00
Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

25 лютого 2026 р. 13:12
ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2026 р. 08:00
Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

24 лютого 2026 р. 21:32

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації