Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ розповість про економічну ситуацію у світі. Він також розкриє, у що вкладатися, аби зберегти свої гроші.
Подивитися інтервʼю з Олексієм Кущем можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Інтервʼю з Олексієм Кущем
Серед тем інтервʼю:
- Які зміни потрібні в економіці?
- Ймовірність економічної кризи в США
- Про криптовалюту
- Чи може розпочатись велика економічна криза?
- Як підготуватись до кризи?
Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що Україні потрібно зміцнювати свою економіку. За його словами, це одне з головних завдань сьогодення.
Раніше Кущ наголосив, що в України зараз немає шансів повернутися до економічних показників 2021 року.