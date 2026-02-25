Україна вже отримала частину ракет для систем ППО Patriot у межах домовленостей, досягнутих із партнерами на засіданні у форматі "Рамштайн". Президент Володимир Зеленський повідомив, що перший пакет постачань охоплює половину обіцяного обсягу.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 25 лютого.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов;

кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій;

голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;

депутатка Київської міської ради, фракція "Батьківщина", (Перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Алла Шлапак;

депутат Київської міської ради, фракція "Голос", заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тарас Козак;

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нагадаємо, що 24 лютого президент Зеленський повідомив, що до України прибув великий пакет ракет для протиповітряної оборони.

Раніше глава держави заявляв, що 80% України під час атак РФ не має систем проти балістичних ракет.