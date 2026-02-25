Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE arrow
Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

25 лютого 2026 р. 18:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:00 Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2026
Text

21:32 Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Text

13:11 Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Text

08:00 Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2026
Text

18:00 На річницю війни до Києва прибудуть глави ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

18:00 Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2026
Text

21:32 Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Україна вже отримала частину ракет для систем ППО Patriot у межах домовленостей, досягнутих із партнерами на засіданні у форматі "Рамштайн". Президент Володимир Зеленський повідомив, що перший пакет постачань охоплює половину обіцяного обсягу.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 25 лютого.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов;
  • кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій;
  • голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;
  • депутатка Київської міської ради, фракція "Батьківщина", (Перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Алла Шлапак;
  • депутат Київської міської ради, фракція "Голос", заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тарас Козак;
  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нагадаємо, що 24 лютого президент Зеленський повідомив, що до України прибув великий пакет ракет для протиповітряної оборони.

Раніше глава держави заявляв, що 80% України під час атак РФ не має систем проти балістичних ракет.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:10 Зеленський зустрівся з главою МЗС Гани — що обговорили

18:08 У Києво-Печерській лаврі відкрили Ближні печери — як відвідати

Text

18:00 Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

17:46 Яблука тримають ціну — що відбувається на ринках Одеси

17:35 Військовий через Укрпошту не перепройшов ВЛК — як покарали компанію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Зміни до договору оренди землі — коли реєстратор може відмовити

17:18 Глава МЗС Гани просить Київ звільнити полонених, які воювали за РФ

17:17 Напади на ТЦК почастішали — що відомо

17:12 В ЄС застерігають від тиску на Орбана під час виборчої кампанії

17:12 Соцпакет для людей з інвалідністю — які пільги можна отримати в березні

18:10 Зеленський зустрівся з главою МЗС Гани — що обговорили

18:08 У Києво-Печерській лаврі відкрили Ближні печери — як відвідати

17:46 Яблука тримають ціну — що відбувається на ринках Одеси

17:35 Військовий через Укрпошту не перепройшов ВЛК — як покарали компанію

17:31 Зміни до договору оренди землі — коли реєстратор може відмовити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:18 Глава МЗС Гани просить Київ звільнити полонених, які воювали за РФ

17:17 Напади на ТЦК почастішали — що відомо

17:12 В ЄС застерігають від тиску на Орбана під час виборчої кампанії

17:12 Соцпакет для людей з інвалідністю — які пільги можна отримати в березні

17:01 Суркіса просять перевірити, на що Динамо витратило 20 млн в січні-лютому

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

06:55 Тисячі вбитих — на Майдані порахували прапорці за загиблими

06:33 Чотири роки великої війни — як змінилося життя одеситів

06:19 Бізнес під обстрілами — що рятує економіку прифронтових регіонів

04:37 Хронологія війни — фото та відео перших днів, які увійшли в історію

21 лютого

06:33 Українська мова як символ ідентичності — як почати вивчати з нуля

20 лютого

06:33 Герої України — хто, на думку одеситів, заслуговує на цей статус

18 лютого

06:33 Вартість продуктів на одеському Привозі — що подорожчало у лютому

17 лютого

06:33 Грошей на все не вистачає — що кажуть одесити про свої зарплати

14 лютого

06:33 День святого Валентина — як до нього ставляться одесити

Text

18:00 Україна отримала частину ракет для Patriot — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

Text

08:00 ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

24 лютого
Text

21:32 Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Text

18:00 Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір День.LIVE

25 лютого 2026 р. 13:12
ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

ЄС перерахує Україні кредит на 90 млрд євро — ефір Ранок.LIVE

25 лютого 2026 р. 08:00
Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

Американські політики роблять важливі заяви — прямий ефір

24 лютого 2026 р. 21:32
Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

Трамп хоче завершити війну в Україні до липня — ефір Вечір.LIVE

24 лютого 2026 р. 18:00
Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

Зеленський проводить брифінг у Києві — ключові заяви президента

24 лютого 2026 р. 17:19
Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

Путін не зупиниться після здачі Донбасу — ефір День.LIVE

24 лютого 2026 р. 13:11
Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

Річниця повномасшатабного вторгнення РФ в Україну — ефір Новини.LIVE

24 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з лідерами ЄС в річницю війни — ефір Ранок.LIVE

24 лютого 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації