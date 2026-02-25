Відео
Україна
Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час
Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

25 лютого 2026 р. 19:00

19:00 Підсумки зими та нові тарифи — ефір Київський час

24 лютого 2026


Київ підбиває підсумки зими, що стала серйозним випробуванням для міста та його інфраструктури. Як столиця пережила складний період, чи зростуть тарифи та якою була робота КМДА — дивіться у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;
  • депутатка Київської міської ради, фракція "Батьківщина", (Перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Алла Шлапак;
  • депутат Київської міської ради, фракція "Голос", заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тарас Козак;
  • директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нещодавно у КМВА сказали, в яких районах Києва не відновлять тепло до завершення опалювального сезону.

Раніше, 16 лютого, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському та Дарницькому районах понад 1100 будинків не підключені до теплопостачання.





