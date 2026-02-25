Київ підбиває підсумки зими, що стала серйозним випробуванням для міста та його інфраструктури. Як столиця пережила складний період, чи зростуть тарифи та якою була робота КМДА — дивіться у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;

депутатка Київської міської ради, фракція "Батьківщина", (Перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Алла Шлапак;

депутат Київської міської ради, фракція "Голос", заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тарас Козак;

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Нещодавно у КМВА сказали, в яких районах Києва не відновлять тепло до завершення опалювального сезону.

Раніше, 16 лютого, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському та Дарницькому районах понад 1100 будинків не підключені до теплопостачання.