Київ підбиває підсумки зими, що стала серйозним випробуванням для міста та його інфраструктури. Як столиця пережила складний період, чи зростуть тарифи та якою була робота КМДА — дивіться у новому випуску програми "Київський час".
Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.
Гості ефіру "Київський час"
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;
- депутатка Київської міської ради, фракція "Батьківщина", (Перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) Алла Шлапак;
- депутат Київської міської ради, фракція "Голос", заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тарас Козак;
- директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Нещодавно у КМВА сказали, в яких районах Києва не відновлять тепло до завершення опалювального сезону.
Раніше, 16 лютого, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському та Дарницькому районах понад 1100 будинків не підключені до теплопостачання.