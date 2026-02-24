Київ 24 лютого відвідають європейські високі посадовці. Візити іноземних делегацій присвячені четвертій річниці з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE
24 лютого — роковини повномасштабного вторгнення РФ, тож у центрі ефіру буде пам'ять про полеглих і події, що визначають четвертий рік війни. Обговорять оперативну ситуацію на фронті: бої за район Костянтинівки та загрози для "дороги життя", обстріли Херсона й безпекові виклики на Херсонщині, а також ситуацію в Куп’янську та наслідки евакуації під вогнем.
Окремі блоки присвятять технологіям війни й дронам, ризикам з боку Білорусі та заявам щодо "Орєшніка", переговорам про мир і наступним раундам контактів у Женеві, темі воєнних злочинів і компенсацій, поверненню викрадених дітей, а також питанню біженців у ЄС і змінам правил у Польщі.
У другій половині ефіру темою стане фінансова підтримка України, ризики дефіциту допомоги, курс долара, нові мита Трампа й реакція ЄС, а також розслідування терактів, дискусія про можливі обмеження Telegram і заяви про іноземні контингенти.
Гості ефіру Ранок.LIVE
- Сергій Ярий, капітан, командир безпілотних систем 28 ОМБР
- Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу"
- Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА
- Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
- Євгеній Семеняка, експерт з легалізації іноземців у Польщі
- Андрій Беседін, начальник Куп’янської міської військової адміністрації
- Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи
- Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014–2015)
- Кирило Сазонов, військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог
Нагадаємо, очільник ОПУ Кирило Буданов висловився з чим Україна входить у четвертий рік війни.
Також читайте на Новини.LIVE, що розповіли одесити про вплив війни на їх життя, а також повну хронологію подій в Україні у перший день війни — 24 лютого 2022 року.