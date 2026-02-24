Київ 24 лютого відвідають європейські високі посадовці. Візити іноземних делегацій присвячені четвертій річниці з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

24 лютого — роковини повномасштабного вторгнення РФ, тож у центрі ефіру буде пам'ять про полеглих і події, що визначають четвертий рік війни. Обговорять оперативну ситуацію на фронті: бої за район Костянтинівки та загрози для "дороги життя", обстріли Херсона й безпекові виклики на Херсонщині, а також ситуацію в Куп’янську та наслідки евакуації під вогнем.

Окремі блоки присвятять технологіям війни й дронам, ризикам з боку Білорусі та заявам щодо "Орєшніка", переговорам про мир і наступним раундам контактів у Женеві, темі воєнних злочинів і компенсацій, поверненню викрадених дітей, а також питанню біженців у ЄС і змінам правил у Польщі.

У другій половині ефіру темою стане фінансова підтримка України, ризики дефіциту допомоги, курс долара, нові мита Трампа й реакція ЄС, а також розслідування терактів, дискусія про можливі обмеження Telegram і заяви про іноземні контингенти.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сергій Ярий, капітан, командир безпілотних систем 28 ОМБР

Юрій Губаревич, білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу"

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА

Вячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Євгеній Семеняка, експерт з легалізації іноземців у Польщі

Андрій Беседін, начальник Куп’янської міської військової адміністрації

Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи

Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014–2015)

Кирило Сазонов, військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог

