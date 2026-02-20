Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів щодо врегулювання російсько-української війни відбудеться впродовж десяти днів. Ймовірно, його також проведуть у швейцарській Женеві. За його словами, найближчі два дні він попрацює з командою щодо меседжів з якими вона поїде на наступну зустріч.

Ярослав Куц — член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України,

Максим Розумний — доктор політичних наук,

Єгор Чернєв — голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки,

Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об'єднана Україна",

Віталій Кулик — футуролог,

Жан Беленюк — народний депутат від "Слуга народу", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань молоді і спорту,

Ольга Богомолець — заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка,

Валерій Сушкевич — президент Національного параолімпійського комітету України,

Данило Гетманцев — народний депутат від "Слуги народу".

Нагадаємо, 20 лютого делегація доповіла Зеленському про результати переговорів із РФ у Женеві. Вони визначили пріоритети для команди на наступну зустріч.

Рокзриваючи деталі, президент сказав, що є конструктив щодо моніторингу припинення вогню та обміну полоненими. Однак поки без прогресу по територіях.