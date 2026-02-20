Відео
Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

20 лютого 2026 р. 18:03

18:03 Зеленський назвав дату й місце наступних переговорів — ефір Вечір.LIVE

13:00 Україна не розглядатиме вивід військ з Донбасу — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський анонсував нові енергетичні рішення — ефір Ранок.LIVE

19 лютого 2026
18:00 Зеленський анонсував план перебудови енергозабезпечення — ефір Вечір.LIVE

13:30 Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський заявив про нові переговори із РФ — ефір Ранок.LIVE

18 лютого 2026
19:00 Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

18:00 У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

13:15 Нові подробиці про переговорний процес — ефір День.LIVE

08:00 У Женеві стартує другий день перемовин України — ефір Ранок.LIVE

Text

13:30 Україна та НАТО посилять співпрацю щодо розвідданих — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів щодо врегулювання російсько-української війни відбудеться впродовж десяти днів. Ймовірно, його також проведуть у швейцарській Женеві. За його словами, найближчі два дні він попрацює з командою щодо меседжів з якими вона поїде на наступну зустріч.

Про це та не тільки поговорять в ефірі Вечір.LIVE. 20 лютого. 

Гості ефіру Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Ярослав Куц — член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України,
  • Максим Розумний — доктор політичних наук,
  • Єгор Чернєв — голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки,
  • Антон Кучухідзе — співзасновник Аналітичного центру "Об'єднана Україна",
  • Віталій Кулик — футуролог,
  • Жан Беленюк — народний депутат від "Слуга народу", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань молоді і спорту,
  • Ольга Богомолець — заслужена лікарка України, докторка медичних та філософських наук, політична та громадська діячка,
  • Валерій Сушкевич — президент Національного параолімпійського комітету України,
  • Данило Гетманцев — народний депутат від "Слуги народу". 

Нагадаємо, 20 лютого делегація доповіла Зеленському про результати переговорів із РФ у Женеві. Вони визначили пріоритети для команди на наступну зустріч.

Рокзриваючи деталі, президент сказав, що є конструктив щодо моніторингу припинення вогню та обміну полоненими. Однак поки без прогресу по територіях. 

