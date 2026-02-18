Відео
Відео

Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час
Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

18 лютого 2026 р. 19:00

19:00 Хто відповість за наслідки снігового хаосу у столиці — Київський час

18:00 У Женеві закінчились перемовини щодо війни — ефір Вечір.LIVE

13:15 Нові подробиці про переговорний процес — ефір День.LIVE

08:00 У Женеві стартує другий день перемовин України — ефір Ранок.LIVE

17 лютого 2026
18:13 Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

13:00 Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Відомі нові подробиці про переговори в Женеві — ефір Ранок.LIVE

16 лютого 2026
17:50 Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

13:00 Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

Через сильний снігопад останніми днями столиця потонула у заторах. Безпечно проїхати та пройти вулицями і тротуарами Києва виявилося справжнім завданням із зірочкою.

Про наслідки негоди та відповідальність за хаос у столиці говоримо у проєкті "Київський час".

Київський час — про що ефір 

Провал з прибиранням снігу у столиці обурив киян. Місто фактично зупинилося через великі затори. Дістатися до робіт, лікарень чи шкіл виявилося складно. В сьогоднішньому ефірі говоримо про те, чому Київ був не готовий до негоди взимку, хто відповість за пошкоджені автівки та чи можливо розраховувати на компенсацію постраждалим.

Гості ефіру:

  • депутат Київської міської ради від "Європейської Солідарності", голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук Леонід Ємець;
  • експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) Віктор Глеба;
  • голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець;
  • голова Громадської ради при КМВА Геннадій Кривошея;
  • речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова;
  • співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко;
  • директор музею живої історії "Мамаєва Слобода" Каріна Олійник.

Раніше ми писали про те, що у Києві через негоду стався справжній колапс. Автомобілі вишикувалися у довгі черги на дорогах столиці.

Людям доводилося чекати на громадський транспорт довше, ніж зазвичай. Через це зупинки були переповнені.

