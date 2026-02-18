Через сильний снігопад останніми днями столиця потонула у заторах. Безпечно проїхати та пройти вулицями і тротуарами Києва виявилося справжнім завданням із зірочкою.

Про наслідки негоди та відповідальність за хаос у столиці говоримо у проєкті "Київський час".

Київський час — про що ефір

Провал з прибиранням снігу у столиці обурив киян. Місто фактично зупинилося через великі затори. Дістатися до робіт, лікарень чи шкіл виявилося складно. В сьогоднішньому ефірі говоримо про те, чому Київ був не готовий до негоди взимку, хто відповість за пошкоджені автівки та чи можливо розраховувати на компенсацію постраждалим.

Гості ефіру:

депутат Київської міської ради від "Європейської Солідарності", голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук Леонід Ємець;

експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) Віктор Глеба;

голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександр Трохимець;

голова Громадської ради при КМВА Геннадій Кривошея;

речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова;

співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко;

директор музею живої історії "Мамаєва Слобода" Каріна Олійник.

Раніше ми писали про те, що у Києві через негоду стався справжній колапс. Автомобілі вишикувалися у довгі черги на дорогах столиці.

Людям доводилося чекати на громадський транспорт довше, ніж зазвичай. Через це зупинки були переповнені.