Головна arrow Відео arrow Нові подробиці про переговорний процес — ефір День.LIVE arrow
Нові подробиці про переговорний процес — ефір День.LIVE

Нові подробиці про переговорний процес — ефір День.LIVE

18 лютого 2026 р. 13:15

Речниця секретаря РНБО Давітян повідомила, що переговори у Женеві тривали близько двох годин. За її словами, консультації завершили як політична, так і військова групи. Ще один раунд мирних переговорів відбудеться найближчим часом  і це  підтвердили російські політичні кола.

Про це та не лише дізнайтеся в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 18 лютого

У центрі ефіру будуть переговори в Женеві та підсумки першого раунду контактів між Україною, Росіжб та США. Також експерти прокоментуютьзаяви Зеленського про неприйнятність "миру" зі здачею Донбасу й повідомлення Axios про можливу зустріч із Путіним у Женеві.

Також обговорять тему ймовірних виборів, ідею поєднання голосування з референдумом та питання гарантій права голосу, зокрема для військових. Окремі блоки присвятять справі колишнього міністра енергетики Галущенка, темам ТЦК, бодікамер і статистиці звернень до омбудсмана, поверненню з першого СЗЧ, верифікації Starlink і поверненню українських дітей у межах Bring Kids Back UA.

Гості ефіру День.LIVE

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Ярослав Захарченко, прокурор столичної прокуратури 2014–2025, почесний голова ВГО "Правова рівність";
  • Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Петро Олещук, політолог;
  • Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";
  • Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу;
  • Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру;

Нагадаємо, в США назвали найважчу тему для переговорів, яку досі не можуть погодити між собою Україна та Росія. 

Окремо Володимир Зеленський коментував підсумки переговорів у Женеві. 

