Речниця секретаря РНБО Давітян повідомила, що переговори у Женеві тривали близько двох годин. За її словами, консультації завершили як політична, так і військова групи. Ще один раунд мирних переговорів відбудеться найближчим часом і це підтвердили російські політичні кола.

Про це та не лише дізнайтеся в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 18 лютого

У центрі ефіру будуть переговори в Женеві та підсумки першого раунду контактів між Україною, Росіжб та США. Також експерти прокоментуютьзаяви Зеленського про неприйнятність "миру" зі здачею Донбасу й повідомлення Axios про можливу зустріч із Путіним у Женеві.

Також обговорять тему ймовірних виборів, ідею поєднання голосування з референдумом та питання гарантій права голосу, зокрема для військових. Окремі блоки присвятять справі колишнього міністра енергетики Галущенка, темам ТЦК, бодікамер і статистиці звернень до омбудсмана, поверненню з першого СЗЧ, верифікації Starlink і поверненню українських дітей у межах Bring Kids Back UA.

Гості ефіру День.LIVE

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Ярослав Захарченко, прокурор столичної прокуратури 2014–2025, почесний голова ВГО "Правова рівність";

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Петро Олещук, політолог;

Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";

Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу;

Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру;

Нагадаємо, в США назвали найважчу тему для переговорів, яку досі не можуть погодити між собою Україна та Росія.

Окремо Володимир Зеленський коментував підсумки переговорів у Женеві.