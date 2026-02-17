Відео
Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

17 лютого 2026 р. 18:13

18:13 Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

13:00 Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

08:00 Відомі нові подробиці про переговори в Женеві — ефір Ранок.LIVE

17:50 Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

13:00 Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський зробив заяву щодо переговорів та санкцій — ефір Ранок.LIVE

14:55 У Мюнхені розпочався 9-й Український ланч — пряма трансляція

12:58 Зеленський та Рютте роблять важливі заяви у Мюнхені — прямий ефір

21:00 Програми житла та квартири від держави — інтерв'ю з Гетманцевим

18:01 Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

18:13 Переговори України, Росії та США в Женеві — ефір Вечір.LIVE

13:00 Україна, США та Росія починають переговори — ефір День.LIVE

08:00 Відомі нові подробиці про переговори в Женеві — ефір Ранок.LIVE

17:50 Зеленський заявив про підготовку РФ до нового удару, — Вечір.LIVE

13:00 Українська делегація вирушила на переговори — ефір День.LIVE

У Женеві стартував черговий раунд переговорів. Україна, США та Росія проводять тристоронню зустріч.

Що відомо про перемовини, розповідаємо у Вечір.LIVE.

Про що ефір Вечір.LIVE

Швейцарська Женева приймає новий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії. Зустріч відбувається на тлі заяв Дональда Трампа про те, що Києву необхідно "якнайшвидше сісти за стіл переговорів". В ніч перед перемовинами росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами.

У студії Вечір.LIVE будуть такі гості:

  • народний депутат від "Слуги Народу", представниця Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко;
  • політтехнолог, партнер компанії "SIC Group USA" Катерина Одарченко;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна зустрінеться з європейськими партнерами після переговорів.

Також ми розповідали про те, де проходить тристороння зустріч та які питання будуть обговорювати.

