У Женеві стартував черговий раунд переговорів. Україна, США та Росія проводять тристоронню зустріч.

Що відомо про перемовини, розповідаємо у Вечір.LIVE.

Про що ефір Вечір.LIVE

Швейцарська Женева приймає новий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії. Зустріч відбувається на тлі заяв Дональда Трампа про те, що Києву необхідно "якнайшвидше сісти за стіл переговорів". В ніч перед перемовинами росіяни масовано атакували Україну ракетами та дронами.

У студії Вечір.LIVE будуть такі гості:

народний депутат від "Слуги Народу", представниця Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко;

політтехнолог, партнер компанії "SIC Group USA" Катерина Одарченко;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський.

