Очільник МЗС Андрій Сибіга після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І повідомив, що КНР підтримує територіальну цілісність і сувернітет України. Крім того, Китай надасть Україні пакет енергетичної допомоги.
Нагадаємо, 13 лютого Сибіга зустрівся із представниками Китаю. Україна розраховує на співпрацю з Пекіном задля прискорення мирних зусиль.
Також міністр пояснив, які відносини в Китаю з Україною та Росією. Країни узгоджують дати взаємних офіційних візитів.