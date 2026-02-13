Відео
Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE
Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

Україна веде переговори з Китаєм в Мюнхені — ефір Вечір.LIVE

13 лютого 2026 р. 18:01

12 лютого 2026
Очільник МЗС Андрій Сибіга після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І повідомив, що КНР підтримує територіальну цілісність і сувернітет України. Крім того, Китай надасть Україні пакет енергетичної допомоги.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 13 лютого.

Гості ефіру Вечір.LIVE 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України",
  • Руслан Горбенко — народний депутат від "Слуга народу", Комітет  з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
  • Катерина Коваль — офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони,
  • Павло Жовніренко — голова правління Центру стратегічних досліджень,
  • Олег Постернак — політтехнолог,
  • Андрій Мандзій — капітан національної збірної команди України з санного спорту, 
  • Данило Гетманцев — народний депутат від "Слуги народ",
  • Ігор Ліпсіц — доктор економічних наук.

Нагадаємо, 13 лютого Сибіга зустрівся із представниками Китаю. Україна розраховує на співпрацю з Пекіном задля прискорення мирних зусиль.

Також міністр пояснив, які відносини в Китаю з Україною та Росією. Країни узгоджують дати взаємних офіційних візитів.

06:33 День закоханих наближається — як змінилася ціна на квіти в Одесі

12 лютого

06:33 Виснажений ґрунт та зледеніння — чи буде врожай на Одещині у 2026

11 лютого

06:33 Овочі як м'ясо — ціна продуктів на Київському базарі в Одесі

9 лютого

20:39 Участь України в євробаченні 2026 — ставлення одеситів до нацвідбору

7 лютого

06:33 Перейменування Хаджибея в Одесу — міф та історична реальність

6 лютого

15:17 День народження Зеленської — що побажали першій леді одесити

06:29 Олені Зеленській 48 — дружина та Першa леді у цитатах президента

5 лютого

06:33 Продукти на ринку Черемушки в Одесі — асортимент та ціни сьогодні

4 лютого

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

3 лютого

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

