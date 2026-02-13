Очільник МЗС Андрій Сибіга після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І повідомив, що КНР підтримує територіальну цілісність і сувернітет України. Крім того, Китай надасть Україні пакет енергетичної допомоги.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 13 лютого.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України",

Руслан Горбенко — народний депутат від "Слуга народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України,

Катерина Коваль — офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони,

Павло Жовніренко — голова правління Центру стратегічних досліджень,

Олег Постернак — політтехнолог,

Андрій Мандзій — капітан національної збірної команди України з санного спорту,

Данило Гетманцев — народний депутат від "Слуги народ",

Ігор Ліпсіц — доктор економічних наук.

Нагадаємо, 13 лютого Сибіга зустрівся із представниками Китаю. Україна розраховує на співпрацю з Пекіном задля прискорення мирних зусиль.

Також міністр пояснив, які відносини в Китаю з Україною та Росією. Країни узгоджують дати взаємних офіційних візитів.