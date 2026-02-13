Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув на Мюнхенську безпекову конференцію. Він виступає із заявами.

Подивитися прямий ефір виступу Марка Рютте можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Виступ Марка Рютте на Мюнхенській безпекові конференції

Рютте у своєму зверненні визначив ключові пріоритети НАТО. Йдеться про підтримку України, посилення колективної оборони та збереження трансатлантичної єдності на тлі глобальних викликів.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповіли про цьогорічну Мюнхенську безпекову конференцію, яка триватиме до 15 лютого.

До Мюнхену вже прибув український лідер Володимир Зеленський. У рамках конференції він проведе зустрічі з партнерами.