Президент України Володимир Зеленський 13 лютого прибув до німецького Мюнхена на безпекову конференцію. Там відбудуться двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Гості ефіру День.LIVE

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень",

Дмитро Прокудін — керівник Київської обласної прокуратури,

Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина",

Олексій Леонов — народний депутат від "Слуги народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики,

Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації,

Ілона Хмельова — секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця,

Артем Бронжуков — заступник директора Аналітичного центру "Політика",

Марія Мезенцева-Федоренко — народна депутатка "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, у Мюнхені стартує Безпекова конференція. Захід відбудеться 13–15 лютого та стане вже 62-м за рахунком.

Участь у конференції візьме участь і Володимир Зеленський. Президент вже прибув до Німеччини.