Україна
Головна arrow Відео arrow Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE
Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE

Мюнхенська програма Зеленського — ефір День.LIVE

13 лютого 2026 р. 13:36

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого прибув до німецького Мюнхена на безпекову конференцію. Там відбудуться двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Гості ефіру День.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень",
  • Дмитро Прокудін — керівник Київської обласної прокуратури,
  • Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина",
  • Олексій Леонов — народний депутат від "Слуги народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики,
  • Віталій Кім — начальник Миколаївської обласної військової адміністрації,
  • Ілона Хмельова — секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця,
  • Артем Бронжуков — заступник директора Аналітичного центру "Політика",
  • Марія Мезенцева-Федоренко — народна депутатка "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, у Мюнхені стартує Безпекова конференція. Захід відбудеться 13–15 лютого та стане вже 62-м за рахунком.

Участь у конференції візьме участь і Володимир Зеленський. Президент вже прибув до Німеччини. 

