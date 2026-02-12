У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 лютого заплановане чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". У цій зустрічі також візьме участь міністр оборони України Михайло Федоров.

Засідання "Рамштайн" 12 лютого

Відомо, що засідання розпочнеться о 16:45 за київським часом. Там головуватимуть Велика Британія та Німеччина.

Після засідання відбудеться пресконференція за участю міністрів Німеччини, Великої Британії, України та генерального секретаря НАТО.

"До міністрів НАТО приєднається новий міністр оборони України Михайло Федоров, і ми обговоримо, як союзники можуть посилити свою підтримку, а також як зробити її більш ефективною", — сказав напередодні на брифінгу Марк Рютте.

Нагадаємо, Марк Рютте перед стартом зустрічі міністрів оборони Альянсу в Брюсселі відкинув закиди про слабкий тиск США на Росію. За його словами, американська підтримка для України не зводиться лише до політичних заяв.

Також ми писали, що Японія разом з НАТО купуватиме озброєння для України. В межах цього вона буде постачати нашій державі боєприпаси та обладнання американського виробництва.