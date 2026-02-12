Відео
Зеленський заявив про готовність до переговорів — ефір Ранок.LIVE

Зеленський заявив про готовність до переговорів — ефір Ранок.LIVE

12 лютого 2026 р. 08:00

12:46 Як живе прифронтове Запоріжжя — інтерв'ю з Регіною Харченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у будь-якій локації, якщо це принесе реальний результат. Наразі розглядаються варіанти зустрічі в Маямі або Абу-Дабі, проте Росія поки що вагається. 

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 12 лютого

В ефірі ведучі обговорять ситуацію на фронті та еволюцію FPV-дронів. Експерти прокоментують використання безпілотників узимку, нові тактики окупантів, зокрема запуск FPV із дронів типу "Гербера", а також про технологічні інновації, які з'явилися за час повномасштабної війни.

Окремо зупиняться на бюджетній ситуації та соціальних виплатах: допомога мешканцям пошкоджених будинків у Києві, відсутність тепла в житловому фонді, європейський кредит на 90 млрд євро, пенсійна реформа, дефіцит бюджету на 2026–2027 роки, рівень середньої зарплати та стан бізнесу.

Також експерти у студії прокоментують ймовірні вибори та референдум, законопроєкти щодо відстрочки для контрактників "18–24", службу за контрактом для чоловіків 60+, примусову евакуацію дітей із зон бойових дій, зростання скарг на ТЦК та питання бодікамер. Окрім того, ви дізнаєтесь усе можливий літній наступ РФ, ситуацію на Запорізькому напрямку та ризики для Покровська і Мирнограда.

Окремо буде обговорений переговорний трек із РФ, постачання Patriot та оцінки щодо можливих строків завершення війни.

Гості ефіру:

  • Дмитро Воронков, пілот FPV-дронів, 420 окремий батальйон безпілотних систем
  • Леся Забуранна, народна депутатка України, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету
  • Іван Крулько, народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету
  • Сергій Демченко, народний депутат України, "Слуга Народу", Комітет з питань правової політики
  • Денис Попович, військовий аналітик
  • Ольга Алтуніна, представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України
  • Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень
  • Олена Шаркова, секретар Миропільської сільської ради Сумської області

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів, за яких умов поїде на переговори з Росією особисто.

Також президент розповідав, як проходять переговори і які перепони виникли.

