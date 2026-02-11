Відео
Зеленський анонсував рішення щодо ППО та війська — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував рішення щодо ППО та війська — ефір Ранок.LIVE

11 лютого 2026 р. 08:00

9 лютого 2026
Text

17:57 Франція готує нову військову допомогу Україні — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський разом із військовим командуванням обговорив перебудову у Повітряних силах, забезпечення фронту дронами, зброєю та особовим складом. Наразі в окремих регіонах, як повідомляв Володимир Зеленський, відбувається цілковита перебудова роботи протиповітряної оборони. Йдеться про те, як працюють команди — перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

В ефірі гості та ведуча обговорять ситуацію на фронті та розвиток дронової війни: використання ворогом FPV і супутникового зв'язку, зміни в системі постачання озброєння й підготовки особового складу. Також ви почуєте деталі про ймовірний літній наступ РФ, переговорний трек та координацію позицій України з партнерами.

Окрім того, експерти прокоментують надзвичайну ситуацію на Харківщині та в Києві,  можливе підвищення тарифів і міжнародна допомога. 

Серед інших тем буде поширення грипу А, землетруси в Україні, міжнародна безпекова політика та підготовка до Мюнхенської конференції.

Гості ефіру

  • Станіслав Кочерга, заступник командира батальйону безпілотних систем 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг";
  • Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ";
  • Олександра Мельничук, сімейна лікарка Сінгапурського медичного центру;
  • Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики імені Субботіна НАН України;
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у ПАРЄ;
  • Жанна Грушко, адвокатка, кандидатка юридичних наук;
  • Жан Беленюк, народний депутат України, олімпійський чемпіон;
  • Віра Константинова, політологиня, експертка з міжнародних відносин;
  • Іван Базилюк, начальник Нікопольської районної військової адміністрації;
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє мобілізуватися чоловікам віком від 60 років.

Також Володимир Зеленський призначив новий склад комісії, яка регулюватиме контрольований експорт українського озброєння на ринки партнерських країн.

