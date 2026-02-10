Відео
Макрон пропонує відновити діалог з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Макрон пропонує відновити діалог з Путіним — ефір Вечір.LIVE

10 лютого 2026 р. 18:00

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про початок консультацій з європейськими лідерами щодо потенційного відновлення прямих контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. Він наголосив, що в умовах нової фази війни та старту мирних переговорів Європа повинна діяти самостійно і мати власну роль у діалозі з Москвою.

Про це і не тільки дивіть в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

Говорити про актуальні події в Україні та світі будуть:

  • народний депутат "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг" Сергій Козир;
  • народний депутат  "Батьківщина",  комітет з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • народний депутат, член економічного комітету Олексій Мовчан;
  • народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • речник Національного олімпійського комітету України (НОК) Максим Чеберяка;
  • громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін;
  • журналіст Камікадзе Ді.

Раніше видання Reuters повідомило про те, що Емманюель Макрон таємно відправив радника до Москви.

Нагадаємо, у МЗС України заявляли про те, що президент Франції буде й надалі відстоювати інтереси України в переговорах.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

