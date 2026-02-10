Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про початок консультацій з європейськими лідерами щодо потенційного відновлення прямих контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. Він наголосив, що в умовах нової фази війни та старту мирних переговорів Європа повинна діяти самостійно і мати власну роль у діалозі з Москвою.
Про це і не тільки дивіть в ефірі Вечір.LIVE.
Гості ефіру
Говорити про актуальні події в Україні та світі будуть:
- народний депутат "Слуга Народу", член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг" Сергій Козир;
- народний депутат "Батьківщина", комітет з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
- народний депутат, член економічного комітету Олексій Мовчан;
- народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
- речник Національного олімпійського комітету України (НОК) Максим Чеберяка;
- громадський та політичний діяч зі США Юрій Рашкін;
- журналіст Камікадзе Ді.
Раніше видання Reuters повідомило про те, що Емманюель Макрон таємно відправив радника до Москви.
Нагадаємо, у МЗС України заявляли про те, що президент Франції буде й надалі відстоювати інтереси України в переговорах.