Україна
Головна arrow Відео arrow Розпочалися Олімпійські ігри-2026 — прямий ефір
Розпочалися Олімпійські ігри-2026 — прямий ефір

Розпочалися Олімпійські ігри-2026 — прямий ефір

06 лютого 2026 р. 19:11

Сьогодні в Італії офіційно стартують зимові Олімпійські ігри-2026. Перші змагання та церемонія відкриття відбудуться у Мілані й Кортіні д'Ампеццо. Упродовж наступних тижнів спортсмени з усього світу боротимуться за олімпійські нагороди.

Дивіться урочисту церемонію відкриття на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Старт Олімпійських ігор-2026

Попри те, що у низці дисциплін змагання вже розпочалися, офіційна церемонія відкриття Олімпіади відбудуться ввечері. Загалом зимові Ігри триватимуть до 22 лютого.

Церемонія відкриття відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро". Початок трансляції — о 21:00 за київським часом.

В Україні офіційним транслятором зимової Олімпіади є "Суспільне Спорт". Переглянути церемонію відкриття та змагання можна на регіональних каналах Суспільного, на сайті "Суспільне Спорт", а також у супроводі коментарів Віталія Волочая та Катерини Яковленко. Окрім цього, Ігри висвітлюватиме Радіо Промінь — у подкастах і тематичних програмах.

Також трансляції доступні на платформі MEGOGO в межах співпраці з Warner Bros. Discovery — з українською аудіодоріжкою на каналах Eurosport та повним показом хокейного турніру. Це дасть змогу українським уболівальникам стежити за всіма ключовими подіями XXV зимової Олімпіади.

Раніше повідомлялося, що участь у церемонії відкриття взяв футболіст Златан Ібрагімович.

А також стало відомо, який бюджет Олімпійських ігор-2026 і чому він вийшов за рамки.

 

