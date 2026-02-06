Відео
Відео

Відкриття Олімпіади-2026 — прямий ефір з Італії
Відкриття Олімпіади-2026 — прямий ефір з Італії

Відкриття Олімпіади-2026 — прямий ефір з Італії

06 лютого 2026 р. 17:00

Text

17:00 Відкриття Олімпіади-2026 — прямий ефір з Італії

Text

13:18 Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на фронті — ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп вірить у завершення війни найближчим часом — ефір Ранок.LIVE

5 лютого 2026
Text

17:55 Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2026
Text

20:01 Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Text

17:52 Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

Text

08:00 Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

Text

Стартують Олімпійські ігри-2026. У п'ятницю, 6 лютого, в Італії розпочинається головна подія чотириріччя — урочиста церемонія відкриття та перші змагання.

Прямий ефір можна дивитися о 17:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір відкриття Олімпійських ігор-2026

Розпочинається урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026. Подія відбувається 6 лютого в Італії. Початком зимової Олімпіади-2026 стане грандіозне шоу. Перші медалі будуть розіграні вже завтра, 7 лютого.

Очікується традиційний парад країн. Участь у ньові візьме і збірна України. Синьо-жовтий прапор у Мілані буде нести Єлизавета Сидьорко, а в Кортіна-д'Ампеццо — Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким став бюджет Зимових Олімпійських ігор-2026. Сума перевищила початкові прогнози.

Також ми розповідали про те, чого варто очікувати від України на Олімпіаді-2026. Подробиці розкрила олімпійська чемпіонка 2014 року Олена Підгрушна.

