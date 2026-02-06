Стартують Олімпійські ігри-2026. У п'ятницю, 6 лютого, в Італії розпочинається головна подія чотириріччя — урочиста церемонія відкриття та перші змагання.

Прямий ефір можна дивитися о 17:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір відкриття Олімпійських ігор-2026

Розпочинається урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026. Подія відбувається 6 лютого в Італії. Початком зимової Олімпіади-2026 стане грандіозне шоу. Перші медалі будуть розіграні вже завтра, 7 лютого.

Очікується традиційний парад країн. Участь у ньові візьме і збірна України. Синьо-жовтий прапор у Мілані буде нести Єлизавета Сидьорко, а в Кортіна-д'Ампеццо — Владислав Гераскевич.

