Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Судані буде дев'ятою серед конфліктів, зупинених завдяки його зусиллям. Водночас він припустив, що спершу буде врегульовано ситуацію між Росією та Україною.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Андрій Кривущенко, позивний "Бородюля" — офіцер секції S3 Батальйону "Свобода", бригада "Рубіж" НГУ;

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Юрій Гаврилечко — економічний експерт, кандидат наук з державного управління;

Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Роман Зінченко — експерт з енергоефективності;

Володимир Крейденко — народний депутат України від "Слуги Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;

Іван Базилюк — начальник Нікопольської районної військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між Росією та Україною. За його словами, США — це найпотужніша країна у світі.

Крім того, американський лідер допускає співробітництво з РФ. За словами Джей Ді Венса, це можливо, якщо інтереси з нею частково збігаються.