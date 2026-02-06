Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Судані буде дев'ятою серед конфліктів, зупинених завдяки його зусиллям. Водночас він припустив, що спершу буде врегульовано ситуацію між Росією та Україною.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Андрій Кривущенко, позивний "Бородюля" — офіцер секції S3 Батальйону "Свобода", бригада "Рубіж" НГУ;
- Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
- Юрій Гаврилечко — економічний експерт, кандидат наук з державного управління;
- Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
- Роман Зінченко — експерт з енергоефективності;
- Володимир Крейденко — народний депутат України від "Слуги Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
- Іван Базилюк — начальник Нікопольської районної військової адміністрації.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між Росією та Україною. За його словами, США — це найпотужніша країна у світі.
Крім того, американський лідер допускає співробітництво з РФ. За словами Джей Ді Венса, це можливо, якщо інтереси з нею частково збігаються.