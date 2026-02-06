Відео
Трамп вірить у завершення війни найближчим часом — ефір Ранок.LIVE
Трамп вірить у завершення війни найближчим часом — ефір Ранок.LIVE

Трамп вірить у завершення війни найближчим часом — ефір Ранок.LIVE

06 лютого 2026 р. 08:00

Text

20:01 Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Судані буде дев'ятою серед конфліктів, зупинених завдяки його зусиллям. Водночас він припустив, що спершу буде врегульовано ситуацію між Росією та Україною.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE

Гості ефіру Ранок.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Андрій Кривущенко, позивний "Бородюля" — офіцер секції S3 Батальйону "Свобода", бригада "Рубіж" НГУ;
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Юрій Гаврилечко — економічний експерт, кандидат наук з державного управління;
  • Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";
  • Роман Зінченко — експерт з енергоефективності;
  • Володимир Крейденко — народний депутат України від "Слуги Народу", заступник голови Комітету  з питань транспорту та інфраструктури;
  • Іван Базилюк — начальник Нікопольської районної військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між Росією та Україною. За його словами, США — це найпотужніша країна у світі.

Крім того, американський лідер допускає співробітництво з РФ. За словами Джей Ді Венса, це можливо, якщо інтереси з нею частково збігаються.

Новини з відео

08:31 Росія атакувала кілька районів Дніпропетровщини протягом доби

Роботи йдуть — як Україна може виграти у битві за автоматизацію

Роботи йдуть — як Україна може виграти у битві за автоматизацію

08:13 Світ не готовий по-справжньому допомогти Україні, — донька Келлога

08:00 Фіндопомога від Карітас — де надають виплати для переселенців

07:56 США можуть посилити санкції проти Росії — чого чекають

07:39 В Одесі вибухнув автомобіль — власник загинув

07:33 Кукурудза стрімко дорожчає у лютому — у чому причина

07:32 Яка гілка метро Харкова найулюбленіша серед машиністів

07:25 Заощадження до 10 тис. грн — як краще зберігати гроші у 2026 році

08:31 Росія атакувала кілька районів Дніпропетровщини протягом доби

Роботи йдуть — як Україна може виграти у битві за автоматизацію

Роботи йдуть — як Україна може виграти у битві за автоматизацію

08:13 Світ не готовий по-справжньому допомогти Україні, — донька Келлога

08:00 Фіндопомога від Карітас — де надають виплати для переселенців

07:56 США можуть посилити санкції проти Росії — чого чекають

07:39 В Одесі вибухнув автомобіль — власник загинув

07:33 Кукурудза стрімко дорожчає у лютому — у чому причина

07:32 Яка гілка метро Харкова найулюбленіша серед машиністів

07:25 Заощадження до 10 тис. грн — як краще зберігати гроші у 2026 році

07:15 Керівництво чемпіонату Саудівської Аравії прокоментувало скандал з Роналду

06:29 Олені Зеленській 48 — дружина та Першa леді у цитатах президента

5 лютого

06:33 Продукти на ринку Черемушки в Одесі — асортимент та ціни сьогодні

4 лютого

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

3 лютого

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

2 лютого

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

30 січня

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

Відео по темі

Всі відео
Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

Польща готова передати Україні МіГ-29 — ефір Вечір.LIVE

05 лютого 2026 р. 17:55
В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

05 лютого 2026 р. 13:09
Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

05 лютого 2026 р. 08:00
Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

04 лютого 2026 р. 20:01
Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

04 лютого 2026 р. 17:52
Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

04 лютого 2026 р. 13:09
Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

04 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

03 лютого 2026 р. 17:55

