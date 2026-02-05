В Абу-Дабі 5 лютого розпочався другий день переговорів України, Росії та США. Команди працюю у тих самих форматах, що і під час минулих зустрічей.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 5 лютого.

Гості ефіру

Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", Учасник бойових дій;

Катерина Коваль — офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони;

Лукаш Адамський — віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики;

Ірина Борзова — народна депутатка "Слуга Народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;

Віктор Трегубов — начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил, підполковник;

Анатолій Бурміч — народний депутат, "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики;

Людмила Покровщук — доктор філософії, експерт з питань внутрішніх та зовнішніх політик.

Нагадаємо, 5 лютого в Абу-Дабі розпочався другий день переговорів. Рустем Умєров пообіцяв розкрити деталі після зустрічей.

Водночас Стів Віткофф повідомив, що Україна, США та Росія домовилися про обмін полоненими. Це перший такий обмін за останні п'ять місяців.