Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE arrow
В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

05 лютого 2026 р. 13:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:09 В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2026
Text

20:01 Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Text

17:52 Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

Text

08:00 Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

3 лютого 2026
Text

17:55 Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2026
Text

18:13 Віткофф буде на переговорах між Україною та РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2026
Text

20:01 Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Text

17:52 Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

В Абу-Дабі 5 лютого розпочався другий день переговорів України, Росії та США. Команди працюю у тих самих форматах, що і під час минулих зустрічей.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 5 лютого.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", Учасник бойових дій;
  • Катерина Коваль — офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони;
  • Лукаш Адамський — віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики;
  • Ірина Борзова — народна депутатка "Слуга Народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;
  • Віктор Трегубов — начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил, підполковник;
  • Анатолій Бурміч — народний депутат, "Відновлення України", комітет з питань антикорупційної політики;
  • Людмила Покровщук — доктор філософії, експерт з питань внутрішніх та зовнішніх політик.

Нагадаємо, 5 лютого в Абу-Дабі розпочався другий день переговорів. Рустем Умєров пообіцяв розкрити деталі після зустрічей. 

Водночас Стів Віткофф повідомив, що Україна, США та Росія домовилися про обмін полоненими. Це перший такий обмін за останні п'ять місяців. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:46 У Путіна заявили про "прогрес" у переговорах — в чому звинувачують Європу

13:30 НАТО програє за кілька годин, якщо Росія нападе на ЄС — WSJ

13:24 В Одесі судитимуть чиновника міграційної служби — деталі

Text

13:09 В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

13:08 Зеленський дав нове завдання МОУ після ударів російських дронів і ракет

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Можна поплатитись — за що штрафують пасажирів УЗ у 2026 році

13:02 У Львові внаслідок потрійної ДТП є постраждала — фото наслідків автотрощі

13:00 Підтримка США — як і де можуть отримати гроші ті, кому 60+

12:46 РФ обробляє дрони отрутою — військова попередила цивільних про небезпеку

12:43 Український квартал у Данії — Одеса отримає власну вулицю

13:46 У Путіна заявили про "прогрес" у переговорах — в чому звинувачують Європу

13:30 НАТО програє за кілька годин, якщо Росія нападе на ЄС — WSJ

13:24 В Одесі судитимуть чиновника міграційної служби — деталі

13:08 Зеленський дав нове завдання МОУ після ударів російських дронів і ракет

13:06 Можна поплатитись — за що штрафують пасажирів УЗ у 2026 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:02 У Львові внаслідок потрійної ДТП є постраждала — фото наслідків автотрощі

13:00 Підтримка США — як і де можуть отримати гроші ті, кому 60+

12:46 РФ обробляє дрони отрутою — військова попередила цивільних про небезпеку

12:43 Український квартал у Данії — Одеса отримає власну вулицю

12:31 Україна, США та Росія домовилися про обмін полоненими — деталі від Віткоффа

06:33 Продукти на ринку Черемушки в Одесі — асортимент та ціни сьогодні

4 лютого

06:33 Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

3 лютого

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

2 лютого

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

30 січня

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

27 січня

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

Text

13:09 В Абу-Дабі стартував другий день переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

4 лютого
Text

20:01 Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Text

17:52 Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

Україна та Росія здійснять обмін полонених — ефір Ранок.LIVE

05 лютого 2026 р. 08:00
Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

Як живе столиця під тиском морозів і атак РФ — ефір Київський час

04 лютого 2026 р. 20:01
Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

Що відомо про перший раунд переговорів у ОАЕ — ефір Вечір.LIVE

04 лютого 2026 р. 17:52
Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

Розпочалися нові переговори між Україною, РФ і США — День.LIVE

04 лютого 2026 р. 13:09
Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

04 лютого 2026 р. 08:00
Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський заявив про зміни у переговорах з РФ — ефір Вечір.LIVE

03 лютого 2026 р. 17:55
Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

Україні передадуть техніку після угоди про мир — ефір День.LIVE

03 лютого 2026 р. 13:00
Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

Генсек НАТО відвідає Київ та виступить у Раді — ефір Ранок.LIVE

03 лютого 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації