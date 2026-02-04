Українська делегація цього тижня проведе черговий раунд тристоронніх і двосторонніх переговорів, запланованих на середу та четвер, 4 та 5 лютого. У центрі уваги — фіналізація двостороннього документа про гарантії безпеки зі США та обговорення планів відновлення України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 4 лютого.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

начальник штабу — заступник командира 3-ї механізованого батальйону 157 ОМБр, капітан позивний "Таліб";

народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;

політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;

народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко;

народний депутат від фракції "Європейська Солідарність", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв;

адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції у 2014-2016 роках Тетяна Козаченко.

Нагадаємо, що 3 лютого в Абу-Дабі прибула російська делегація для участі у тристоронніх перемовинах.

Нещодавно стало відомо, що спецпосланник лідера США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах в Еміратах.