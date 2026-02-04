Відео
Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні стартує другий раунд переговорів в ОАЕ — ефір Ранок.LIVE

04 лютого 2026 р. 08:00

Українська делегація цього тижня проведе черговий раунд тристоронніх і двосторонніх переговорів, запланованих на середу та четвер, 4 та 5 лютого. У центрі уваги — фіналізація двостороннього документа про гарантії безпеки зі США та обговорення планів відновлення України. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 4 лютого.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • начальник штабу — заступник командира 3-ї механізованого батальйону 157 ОМБр, капітан позивний "Таліб";
  • народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;
  • політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;
  • народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко;
  • народний депутат від фракції "Європейська Солідарність", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв;
  •  адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції у 2014-2016 роках Тетяна Козаченко.

Нагадаємо, що 3 лютого в Абу-Дабі прибула російська делегація для участі у тристоронніх перемовинах.

Нещодавно стало відомо, що спецпосланник лідера США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах в Еміратах.

3 лютого

10:09 Митрополиту Епіфанію 47 — шлях до предстоятеля ПЦУ

2 лютого

22:33 Херсон сьогодні — як і чим зараз живуть люди у місті

05:52 Коли Україна відкриє експорт зброї, — інтерв'ю

30 січня

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

27 січня

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

16:31 Буданов на Банковій — чому пропаганда РФ піднімає градус істерики

