Президент України Володимир Зеленський оголосив про результати селектора присвяченого енергетиці країни. Він заявив, що Росія сконцентрувала свої атаки на залізничну інфраструктуру України.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Прямий ефір День.LIVE

Ведучі обговорять перебіг мирних переговорів та очікування від зустрічей у Абу-Дабі, позиції сторін щодо територій, межі компромісів і залежність України від західної підтримки. Також у фокусі розмови буде динаміка на фронті, роль дронів, ефективність ППО та ризики у разі провалу мирного треку.

Значну увагу приділять енергоефективності, державним і міжнародним програмам, підтримці ОСББ, бізнесу та соціально вразливих груп. Окремо гості прокоментують такі теми, як: нові правила відстрочок у 2026 році, контракти, правові аспекти, корупційні ризики та безпекові інциденти.

Гості День.LIVE

Єгор Чечеринда — військовослужбовець ЗСУ, майор, журналіст

Андріан Прокіп — керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього

Ганна Замазєєва — голова Держенергоефективності

Сергій Старенький — адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини НААУ

Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації

Оксана Савчук — народна депутатка, Комітет ВР з питань транспорту та інфраструктури

Михайло Непран — перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Андрій Беседін — начальник Куп’янської міської військової адміністрації

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про певні зміни для ефективного та безперебійного енергопостачання в Україні.

Також в кількох регіонах України ввели екстрені та аварійні відключення електроенергії.