Президент України Володимир Зеленський оголосив про результати селектора присвяченого енергетиці країни. Він заявив, що Росія сконцентрувала свої атаки на залізничну інфраструктуру України.
Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.
Прямий ефір День.LIVE
Ведучі обговорять перебіг мирних переговорів та очікування від зустрічей у Абу-Дабі, позиції сторін щодо територій, межі компромісів і залежність України від західної підтримки. Також у фокусі розмови буде динаміка на фронті, роль дронів, ефективність ППО та ризики у разі провалу мирного треку.
Значну увагу приділять енергоефективності, державним і міжнародним програмам, підтримці ОСББ, бізнесу та соціально вразливих груп. Окремо гості прокоментують такі теми, як: нові правила відстрочок у 2026 році, контракти, правові аспекти, корупційні ризики та безпекові інциденти.
Гості День.LIVE
- Єгор Чечеринда — військовослужбовець ЗСУ, майор, журналіст
- Андріан Прокіп — керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього
- Ганна Замазєєва — голова Держенергоефективності
- Сергій Старенький — адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини НААУ
- Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації
- Оксана Савчук — народна депутатка, Комітет ВР з питань транспорту та інфраструктури
- Михайло Непран — перший віце-президент Торгово-промислової палати України
- Андрій Беседін — начальник Куп’янської міської військової адміністрації
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про певні зміни для ефективного та безперебійного енергопостачання в Україні.
Також в кількох регіонах України ввели екстрені та аварійні відключення електроенергії.