Головна arrow Відео arrow Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE arrow
Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

Росія не б'є по енергетиці, але атакує логістику — ефір День.LIVE

02 лютого 2026 р. 13:22

Text

Президент України Володимир Зеленський оголосив про результати селектора присвяченого енергетиці країни. Він заявив, що Росія сконцентрувала свої атаки на залізничну інфраструктуру України.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Прямий ефір День.LIVE

Ведучі обговорять перебіг мирних переговорів та очікування від зустрічей у Абу-Дабі, позиції сторін щодо територій, межі компромісів і залежність України від західної підтримки. Також у фокусі розмови буде динаміка на фронті, роль дронів, ефективність ППО та ризики у разі провалу мирного треку.

Значну увагу приділять енергоефективності, державним і міжнародним програмам, підтримці ОСББ, бізнесу та соціально вразливих груп. Окремо гості прокоментують такі теми, як: нові правила відстрочок у 2026 році, контракти, правові аспекти, корупційні ризики та безпекові інциденти.

Гості День.LIVE

  • Єгор Чечеринда — військовослужбовець ЗСУ, майор, журналіст
  • Андріан Прокіп — керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього
  • Ганна Замазєєва — голова Держенергоефективності
  • Сергій Старенький — адвокат, заступник голови комітету захисту прав людини НААУ
  • Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації
  • Оксана Савчук — народна депутатка, Комітет ВР з питань транспорту та інфраструктури
  • Михайло Непран — перший віце-президент Торгово-промислової палати України
  • Андрій Беседін — начальник Куп’янської міської військової адміністрації

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про певні зміни для ефективного та безперебійного енергопостачання в Україні.

Також в кількох регіонах України ввели екстрені та аварійні відключення електроенергії.

