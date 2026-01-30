Президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на час сильних морозів, а той погодився. Тим часом тривають активні переговори шодо територіального питання для перемир'я.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 30 січня

Ведучі обговорять ситуацію на фронті на Донеччині та Харківщині, зокрема бої за Куп'янський напрямок, Мирноград, Покровськ і Часів Яр, а також рекрутинг, проблему СЗЧ і нові стандарти військової підготовки. Гості ефіру прокоментують оцінки західних аналітиків щодо перспектив бойових дій і роль безпекових гарантій для України з розгортанням європейських сил за підтримки США.

Також час ефіру буде присвячений міжнародним переговорам і гарантіям безпеки: тристороннім контактам, територіальному питанню, участі США, позиції Дональда Трампа та заявам американських посадовців щодо формату підтримки України.

Значну увагу приділять економіці та енергетиці: коливанням курсу валют, цінам на нафту й золото, втратам економіки через відключення, програмам підтримки бізнесу та складній ситуації з теплом і електропостачанням у регіонах і столиці на тлі морозів та обстрілів.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Віталій Міловідов — начальник служби інформації і комунікації 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг", підполковник

Іван Тимочко — воєнний аналітик

Сергій Євтушок — народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань регламенту та депутатської етики

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук

Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ

Ярослав Макітра — політтехнолог

Руслан Чорний — головний експерт з реформи фінансового сектору

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова

Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської військової адміністрації

