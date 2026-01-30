Відео
Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2026 р. 08:00

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2026
17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

13:00 До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

08:00 США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

28 січня 2026
19:00 Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

17:46 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026
17:50 Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2026
17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

17:05 Працюють по 14 годин — як ремонтники повертають тепло в Києві

13:00 До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

08:00 США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до Володимира Путіна з проханням тимчасово припинити удари по українських містах на час сильних морозів, а той погодився. Тим часом тривають активні переговори шодо територіального питання для перемир'я.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 30 січня

Ведучі обговорять ситуацію на фронті на Донеччині та Харківщині, зокрема бої за Куп'янський напрямок, Мирноград, Покровськ і Часів Яр, а також рекрутинг, проблему СЗЧ і нові стандарти військової підготовки. Гості ефіру прокоментують оцінки західних аналітиків щодо перспектив бойових дій і роль безпекових гарантій для України з розгортанням європейських сил за підтримки США.

Також час ефіру буде присвячений міжнародним переговорам і гарантіям безпеки: тристороннім контактам, територіальному питанню, участі США, позиції Дональда Трампа та заявам американських посадовців щодо формату підтримки України.

Значну увагу приділять економіці та енергетиці: коливанням курсу валют, цінам на нафту й золото, втратам економіки через відключення, програмам підтримки бізнесу та складній ситуації з теплом і електропостачанням у регіонах і столиці на тлі морозів та обстрілів.

Гості ефіру Ранок.LIVE

  • Віталій Міловідов — начальник служби інформації і комунікації 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг", підполковник
  • Іван Тимочко — воєнний аналітик
  • Сергій Євтушок — народний депутат, перший заступник голови Комітету ВР з питань регламенту та депутатської етики
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук
  • Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ
  • Ярослав Макітра — політтехнолог
  • Руслан Чорний — головний експерт з реформи фінансового сектору
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова
  • Сергій Чаус — начальник Часовоярської міської військової адміністрації

Нагадаємо, спецпредставник США Стів Віткофф прокоментував хід переговорів та чи є прогрес.

Також Володимир Зеленський відреагував на чутки про енергетичне перемир'я з Росією.

Новини з відео

08:06 В ООН пояснили, чому Крим і Донбас не можуть відокремитися

08:00 ЮНІСЕФ, УВКБ ООН і не тільки — хто отримає допомогу у лютому

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

07:42 ЄС розширив санкції проти знаменитих російських пропагандистів

07:35 Трамп заявив про прогрес у переговорах між Україною та РФ

07:30 Пастка для бізнесу — як статус розшуку зриває бронювання

07:25 Держслужба в Україні — в якому віці звільняють з посади у 2026 році

07:01 Перекази у ПриватБанку — які умови діятимуть у лютому

06:37 Ціни на соняшник "втомилися" зростати — яких змін очікувати

06:30 Видалення грижі — який статус визначить ТЦК

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

29 січня
17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

17:05 Працюють по 14 годин — як ремонтники повертають тепло в Києві

13:00 До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

08:00 США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

29 січня 2026 р. 17:54
Працюють по 14 годин — як ремонтники повертають тепло в Києві

Працюють по 14 годин — як ремонтники повертають тепло в Києві

29 січня 2026 р. 17:05
До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

29 січня 2026 р. 13:00
США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

29 січня 2026 р. 08:00
Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

28 січня 2026 р. 19:00
Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

28 січня 2026 р. 17:46
Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

28 січня 2026 р. 08:00
Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

27 січня 2026 р. 17:50

