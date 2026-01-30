Відео
Україна
Житло для українців та підвішення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим
Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

30 січня 2026 р. 21:00

21:00 Житло для українців та підвішення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

17:56 Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

13:07 Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

13:00 До України повернули 1000 тіл українських воїнів — ефір День.LIVE

08:00 США погодили гарантії безпеки для України — ефір Ранок.LIVE

19:00 Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

17:46 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Народний депутат партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про енергетичне перемирʼя, забезпечення українців житлом та збільшення розмірів пенсії.

Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Інтервʼю Данила Гетманцева

Серед тем інтервʼю:

  • ремонтні роботи у містах після обстрілів;
  • пенсійна реформа;
  • система моніторингу азартних ігор.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев відповів, чи буде податок для депозит для військових.

А до цього він назвав головну гарантію миру для України.

21:56 У США відбудеться Український тиждень — чим унікальна подія

21:40 Свириденко заявила про нові обмеження руху потягів через удари РФ

21:36 Компенсація від 1 до 10 млн грн — кому виплачуватимуть у 2026 році

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

21:00 Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

20:51 У Музеї війни демонтували російськомовні написи радянських часів

20:46 Вимкнення світла — які графіки будуть завтра в Одесі

20:44 Новий уряд Нідерландів зробив заяву про підтримку України

20:38 Померла легендарна американська зірка фільму "Один вдома"

20:12 Кухня Тейлора Лотнера — яке незвичне поєднання здивувало дизайнерів (відео)

21:56 У США відбудеться Український тиждень — чим унікальна подія

21:40 Свириденко заявила про нові обмеження руху потягів через удари РФ

21:36 Компенсація від 1 до 10 млн грн — кому виплачуватимуть у 2026 році

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

20:51 У Музеї війни демонтували російськомовні написи радянських часів

20:46 Вимкнення світла — які графіки будуть завтра в Одесі

20:44 Новий уряд Нідерландів зробив заяву про підтримку України

20:38 Померла легендарна американська зірка фільму "Один вдома"

20:12 Кухня Тейлора Лотнера — яке незвичне поєднання здивувало дизайнерів (відео)

19:56 На Запоріжжі ТЦК замовив послуги авіаперевезення на 333 млн грн

21:33 Розваги в Одесі сьогодні — скільки витрачають українці

29 січня

22:38 Зимові ціни на Новому базарі в Одесі — овочі, фрукти й м’ясо дорожчають

06:05 Камишин розповів про масштабний розвиток дронів в Україні

28 січня

22:31 Пішки, маршрутками й таксі — як одесити виживають без трамваїв

27 січня

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

16:31 Буданов на Банковій — чому пропаганда РФ піднімає градус істерики

26 січня

17:56 Ожеледиця в Одесі — поради рятувальників як пережити негоду

25 січня

06:33 День народження Зеленського — що побажали президенту одесити

23 січня

06:33 Що відбувається з одеськими трамваями під час блекаутів

21 січня

22:33 Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі

21:00 Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

17:56 Зеленський доручив захистити Південь України — ефір Вечір.LIVE

13:07 Між двома містами України обмежили рух потягів — ефір День.LIVE

08:00 Трамп попросив Росію не бити по Києву — ефір Ранок.LIVE

17:54 Маск допоможе вирішити проблему Starlink у БпЛА — ефір Вечір.LIVE

