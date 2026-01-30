Житло для українців та підвищення пенсій — інтервʼю з Гетманцевим

Народний депутат партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дав інтервʼю для Новини.LIVE. Зокрема, він розповів про енергетичне перемирʼя, забезпечення українців житлом та збільшення розмірів пенсії.
Подивитися інтервʼю можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Інтервʼю Данила Гетманцева
Серед тем інтервʼю:
- ремонтні роботи у містах після обстрілів;
- пенсійна реформа;
- система моніторингу азартних ігор.
Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев відповів, чи буде податок для депозит для військових.
А до цього він назвав головну гарантію миру для України.