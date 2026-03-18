Зеленський і Санчес проводять зустріч у Мадриді: пряма трансляція

У Мадриді в середу, 18 березня, президент України Володимир Зеленський розпочав програму офіційних зустрічей, ключовою з яких є переговори з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Сторони обговорюють подальшу підтримку України, питання безпеки та двосторонні домовленості, а за підсумками мають виступити на спільній пресконференції.

Відомо, що президент спершу має в планах візит на підприємство Sener Aerospace & Defence. Там президент має оглянути техніку та виробництво, а також взяти участь у підписанні оборонних угод між Україною та Іспанією.

Далі Зеленський проводить переговори з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Під час цієї зустрічі сторони обговорюють подальшу підтримку України, двосторонні домовленості та ключові питання безпеки. Після перемовин запланована спільна пресконференція.

Окремо в програмі візиту можливе підписання українсько-іспанських документів, а також контакти з парламентом Іспанії. Зеленський має побувати в Конгресі депутатів і зустрітися з його головою Франсіною Арменголь. Також запланована зустріч із головою Сенату Педро Ролланом. Ще одним пунктом візиту стане зустріч президента України з королем Іспанії Феліпе VI.

У вівторок, 17 березня, Володимир Зеленський мав важливу тристоронню зустріч з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром країни Кіром Стармером.

Окремо Володимир Зеленський висловлювався щодо переговорного процесу та чому війна в Ірані може нашкодити йогот перебігу.