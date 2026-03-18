Візит Зеленського до Іспанії та переговори у Мадриді: День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув в Іспанію. Він планує провести низку важливих зустрічей, а також оглянути оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence. У підсумку візиту очікується підписання україно-іспанських оборонних угод.

Зеленський заявив, що війна в Ірані викликає "погане передчуття" щодо переговорів про мир в Україні;

З Україною було б покінчено за один день, якби ми не допомогли, — Трамп;

Трамп не залишає спроб завершити війну в Україні, щоб відірвати Росію від Китаю, — Politico;

США ще не готові залишити Іран, але підуть "найближчим часом", — Трамп;

Смерть фактичного лідера Ірану Алі Ларіджані підтвердили у КВІР;

РФ розширює військову співпрацю з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, — WSJ;

Стубб припустив, що Європа могла б допомогти Трампу на Близькому Сході в обмін на підтримку України, — Politico;

Україна отримала умови для вступу до ЄС за трьома фінальними кластерами, — Свириденко;

Договір про вступ України в ЄС може бути підписаний в 2027-му, — Качка;

Зеленський в інтерв'ю для Politico та Welt: Україна планує бути повністю готовою до вступу в ЄС до 2027 року;

Трамп: США попросили відкласти зустріч з лідером Китаю через війну в Ірані;

Представники США і Китаю зустрілися в Парижі для підготовки саміту лідерів;

Прем'єр Бельгії закликав ЄС відновити закупки дешевих російських енергоресурсів;

Віце-прем'єр Італії закликав ЄС послабити нафтові санкції проти Росії, — Financial Times;

Україна випробувала нову балістичну ракету FP-7;

Fire Point запустить виробництво ракетного палива в Данії у 2026 році;

РФ розробляє нову версію ракети Х-101;

У ніч на 18 березня безпілотники атакували російський Краснодар;

Росія готує ще масштабніші удари дронами по Україні;

Збройні сили утричі розширили "зону смерті" для росіян завдяки дронам.

Раніше ми писали про те, що Зеленський планує зустрітися в Іспанії з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Крім того, очікуються переговори з королем Феліпе VI.

Вчора, 17 березня, Президент України відвідав Велику Британію. Він зустрівся з лідером Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.