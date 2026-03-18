Візит Зеленського до Іспанії та переговори у Мадриді: День.LIVE

18 березня 2026 р. 13:20

13:20 Візит Зеленського до Іспанії та переговори у Мадриді: День.LIVE

13:00 Зеленський і Санчес проводять зустріч у Мадриді: пряма трансляція

08:00 Зеленський заявив про розробку нової потужної зброї: Ранок.LIVE

20:09 Лукашук розкрив секрет стійкості Дніпропетровщини під час війни: інтерв'ю

18:34 Виступ Зеленського у парламенті Британії: трансляція онлайн

18:11 Зеленський і Стармер узгодили нове партнерство: ефір Вечір.LIVE

13:00 ЄС дали Україні перелік вимог для євроінтеграції: ефір День.LIVE

08:00 Трамп заявив, що США не мусять допомагати Україні: ефір Ранок.LIVE

18:23 Стармер та Зеленський поговорять про Україну: ефір Вечір.LIVE

13:00 У Києві впали уламки російських дронів: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув в Іспанію. Він планує провести низку важливих зустрічей, а також оглянути оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence. У підсумку візиту очікується підписання україно-іспанських оборонних угод.

Про це і не тільки говоримо в ефірі День.LIVE у середу, 18 березня.

Про що ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про таке:

  • Зеленський заявив, що війна в Ірані викликає "погане передчуття" щодо переговорів про мир в Україні;
  • З Україною було б покінчено за один день, якби ми не допомогли, — Трамп;
  • Трамп не залишає спроб завершити війну в Україні, щоб відірвати Росію від Китаю, — Politico;
  • США ще не готові залишити Іран, але підуть "найближчим часом", — Трамп;
  • Смерть фактичного лідера Ірану Алі Ларіджані підтвердили у КВІР;
  • РФ розширює військову співпрацю з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, — WSJ;
  • Стубб припустив, що Європа могла б допомогти Трампу на Близькому Сході в обмін на підтримку України, — Politico;
  • Україна отримала умови для вступу до ЄС за трьома фінальними кластерами, — Свириденко;
  • Договір про вступ України в ЄС може бути підписаний в 2027-му, — Качка;
  • Зеленський в інтерв'ю для Politico та Welt: Україна планує бути повністю готовою до вступу в ЄС до 2027 року;
  • Трамп: США попросили відкласти зустріч з лідером Китаю через війну в Ірані;
  • Представники США і Китаю зустрілися в Парижі для підготовки саміту лідерів;
  • Прем'єр Бельгії закликав ЄС відновити закупки дешевих російських енергоресурсів;
  • Віце-прем'єр Італії закликав ЄС послабити нафтові санкції проти Росії, — Financial Times;
  • Україна випробувала нову балістичну ракету FP-7;
  • Fire Point запустить виробництво ракетного палива в Данії у 2026 році;
  • РФ розробляє нову версію ракети Х-101;
  • У ніч на 18 березня безпілотники атакували російський Краснодар;
  • Росія готує ще масштабніші удари дронами по Україні;
  • Збройні сили утричі розширили "зону смерті" для росіян завдяки дронам.

Раніше ми писали про те, що Зеленський планує зустрітися в Іспанії з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Крім того, очікуються переговори з королем Феліпе VI.

Вчора, 17 березня, Президент України відвідав Велику Британію. Він зустрівся з лідером Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.





