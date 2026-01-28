Комунальники працюють у вкрай складних умовах: у крижаній воді прогрівають труби, розморожують замерзлі ділянки та локалізують аварії, щоб повернути тепло й воду в оселі. Розбираємо ситуацію, що виникла у Києві, фіксуємо хід відновлення інфраструктури, рішення міських служб та можливі сценарії на найближчі дні — від локальних підключень до масштабних ремонтів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі "Київського часу" 28 січня.

Головні теми ефіру

В ефірі "Київський час" сьогодні експерти обговорять наступні теми:

Чи достатні дії влади для відновлення світла і тепла?

Труби продовжуть рвати, на Дарниці сосульки.

Троєщина замерзає, надзвичайний стан?

Перекриття доріг в Києві через відсутність світла

Корупція, новий шквал підозр від столичної прокуратури

Ожеледь в Україні та невтішний прогноз погоди.

Собачки : як захистити братів наших менших?

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

депутат Київської міської ради, "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;

депутатка Київської міської ради, "Європейська Солідарність" (Перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків) Дінара Габібулаєва;

депутат Київради, "Батьківщина", доктор юридичних наук Віталій Нестор;

експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) Віктор Глеба;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько.

Нагадаємо, що у Києві були прийняті рішення про прискорення ремонтних робіт. Однак, на думку директора центру "Псіхея" Геннадія Рябцева, дій з ліквідації наслідків обстрілів недостатньо.

Також ми писали, що у Києві синоптики попереджають про тривалу хвилю різкого похолодання. Вона розпочнеться з п'ятниці, 30 січня, і затримається майже на тиждень.