Комунальники працюють у вкрай складних умовах: у крижаній воді прогрівають труби, розморожують замерзлі ділянки та локалізують аварії, щоб повернути тепло й воду в оселі. Розбираємо ситуацію, що виникла у Києві, фіксуємо хід відновлення інфраструктури, рішення міських служб та можливі сценарії на найближчі дні — від локальних підключень до масштабних ремонтів.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі "Київського часу" 28 січня.
Головні теми ефіру
В ефірі "Київський час" сьогодні експерти обговорять наступні теми:
- Чи достатні дії влади для відновлення світла і тепла?
- Труби продовжуть рвати, на Дарниці сосульки.
- Троєщина замерзає, надзвичайний стан?
- Перекриття доріг в Києві через відсутність світла
- Корупція, новий шквал підозр від столичної прокуратури
- Ожеледь в Україні та невтішний прогноз погоди.
- Собачки : як захистити братів наших менших?
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- депутат Київської міської ради, "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
- депутатка Київської міської ради, "Європейська Солідарність" (Перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків) Дінара Габібулаєва;
- депутат Київради, "Батьківщина", доктор юридичних наук Віталій Нестор;
- експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) Віктор Глеба;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько.
Нагадаємо, що у Києві були прийняті рішення про прискорення ремонтних робіт. Однак, на думку директора центру "Псіхея" Геннадія Рябцева, дій з ліквідації наслідків обстрілів недостатньо.
Також ми писали, що у Києві синоптики попереджають про тривалу хвилю різкого похолодання. Вона розпочнеться з п'ятниці, 30 січня, і затримається майже на тиждень.