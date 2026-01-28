Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час arrow
Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

28 січня 2026 р. 19:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:00 Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

Text

17:46 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026
Text

17:50 Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2026
Text

17:51 Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

Text

13:04 Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Text

08:00 Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2026
Text

17:01 Лідери України, Польщі і Литви проводять брифінг — прямий ефір

Text

19:00 Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

Text

17:46 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026
Text

17:50 Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Комунальники працюють у вкрай складних умовах: у крижаній воді прогрівають труби, розморожують замерзлі ділянки та локалізують аварії, щоб повернути тепло й воду в оселі. Розбираємо ситуацію, що виникла у Києві, фіксуємо хід відновлення інфраструктури, рішення міських служб та можливі сценарії на найближчі дні — від локальних підключень до масштабних ремонтів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі "Київського часу" 28 січня.

Головні теми ефіру

В ефірі "Київський час" сьогодні експерти обговорять наступні теми:

  • Чи достатні дії влади для відновлення світла і тепла?
  • Труби продовжуть рвати, на Дарниці сосульки.
  • Троєщина замерзає, надзвичайний стан? 
  • Перекриття доріг в Києві через відсутність світла
  • Корупція, новий шквал підозр від столичної прокуратури
  • Ожеледь в Україні та невтішний прогноз погоди. 
  • Собачки : як захистити братів наших менших?

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • депутат Київської міської ради, "Голос", військовослужбовець ЗСУ Вадим Васильчук;
  • депутатка Київської міської ради, "Європейська Солідарність" (Перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків) Дінара Габібулаєва;
  • депутат Київради, "Батьківщина", доктор юридичних наук Віталій Нестор;
  • експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) Віктор Глеба;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Мацько.

Нагадаємо, що у Києві були прийняті рішення про прискорення ремонтних робіт. Однак, на думку директора центру "Псіхея" Геннадія Рябцева, дій з ліквідації наслідків обстрілів недостатньо.

Також ми писали, що у Києві синоптики попереджають про тривалу хвилю різкого похолодання. Вона розпочнеться з п'ятниці, 30 січня, і затримається майже на тиждень. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:45 Укргідрометеоцентр прогнозує похмурий та теплий день завтра

19:44 Декларація про доходи — хто з військових має подати

19:29 Німецький Siemens зайшов у швидкісну залізницю Польщі

19:13 У Харкові анонсували відкриття нових підземних шкіл та садка

19:08 Де не буде світла — в яких областях завтра діятимуть графіки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:07 Графіки обмежень світла є довгостроковою реальністю — експерт

Text

19:00 Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

18:53 Вартість фруктів на одеському Привозі — на що зросла ціна

18:38 У Луцьку пролунали потужні вибухи — що відомо

18:17 KHAYAT показав перші кадри з майбутнього кліпу "Герци"

19:45 Укргідрометеоцентр прогнозує похмурий та теплий день завтра

19:44 Декларація про доходи — хто з військових має подати

19:29 Німецький Siemens зайшов у швидкісну залізницю Польщі

19:13 У Харкові анонсували відкриття нових підземних шкіл та садка

19:08 Де не буде світла — в яких областях завтра діятимуть графіки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:07 Графіки обмежень світла є довгостроковою реальністю — експерт

18:53 Вартість фруктів на одеському Привозі — на що зросла ціна

18:38 У Луцьку пролунали потужні вибухи — що відомо

18:17 KHAYAT показав перші кадри з майбутнього кліпу "Герци"

18:05 Скільки років треба жити у Швеції для громадянства — термін

17:56 Китай чистить верхівку армії — під ударом оточення Сі Цзіньпіна

16:31 Буданов на Банковій — чому пропаганда РФ піднімає градус істерики

26 січня

17:56 Ожеледиця в Одесі — поради рятувальників як пережити негоду

25 січня

06:33 День народження Зеленського — що побажали президенту одесити

23 січня

06:33 Що відбувається з одеськими трамваями під час блекаутів

21 січня

22:33 Морози й блекаути — які продукти подорожчали на Привозі

06:33 Екологічна катастрофа в Одесі — в якому стані Чорне море

20 січня

23:49 Перший день дискусій у Давосі — що насправді обговорювали

19:44 Рада миру — що це таке і навіщо її виносять у Давос

19 січня

17:47 Водохреща в Одесі — коли та як святкують городяни

Text

19:00 Наслідки ударів та бездіяльність влади — ефір Київський час

Text

17:46 Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

27 січня
Text

17:50 Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

28 січня 2026 р. 17:46
Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Зеленський готовий зустрітися з Путіним — ефір Ранок.LIVE

28 січня 2026 р. 08:00
Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про вступ України в ЄС — ефір Вечір.LIVE

27 січня 2026 р. 17:50
Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

Четверо поліцейських загинули на Черкащині — ефір День.LIVE

27 січня 2026 р. 13:00
Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

Зеленський пообіцяв серйозні зміни в ППО — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2026 р. 08:00
Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував новий раунд перемовин — ефір Вечір.LIVE

26 січня 2026 р. 17:51
Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

Коли киянам повернуть опалення — ефір День.LIVE

26 січня 2026 р. 13:04
Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

Гарантії безпеки від США для України готові — ефір Ранок.LIVE

26 січня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації