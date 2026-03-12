Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на російського диктатора Володимир Путін, щоб зупинити повномасштабну війну Росії проти України. Водночас глава держави наголосив, що Україна готова до миру, тому, за його словами, тиск має бути спрямований не на Київ, а на Москву.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 12 березня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654 Данило Положухно;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук;

доктор економічних наук, член ради НБУ Василь Фурман;

народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

економіст, фінансист Сергій Фурса;

начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін;

політолог, директор Українського парламентського інституту Ігор Когут;

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"Павло Лакійчук.

Нещодавно Зеленський заявив, що закінчення війни на умовах Росії було б великим ризиком або навіть історичною помилкою. Він зазначив, що має захищати конституцію та незалежність країни й народу.

Крім того, глава держави пояснив, що означатиме для України відхід Путіна від влади в Росії. Зеленський вважає, що наступний лідер РФ буде більш зосереджений на внутрішніх проблемах країни.