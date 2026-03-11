У Києві ухвалили новий План стійкості столиці. Він нібито має підготувати місто до наступної зими та опалювального сезону 2026-2027.

Чи так це насправді, говоримо в ефірі "Київського часу".

Про що ефір

В новому ефірі "Київського часу" говоримо про таке:

План стійкості ухвалено: що далі і чи буде Київ готовий до наступної зими?

Ситуація на дорогах: найгірші відрізки столичних шляхів та їхній ремонт.

Куренівська трагедія: чого нас вчить історія?

Також обговоримо підготовку столиці до опалювального сезону 2026-2027, чи вистачить місту ресурсів, аби пройти наступну зиму без серйозних криз та стан енергетичної інфраструктури.

У вівторок, 10 березня, Київська міська рада затвердила План енергостійкості територіальної громади. Він розрахований на три роки, однак зараз, як зазначив депутат Київради від "Слуги народу" та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко, владі необхідно сконцентруватися на першому році.

Він також додав, що відновлення енергостійкості буде коштувати Києву більше 60 млрд гривень. За словами Вітренка, наразі у бюджеті столиці є шоста частина цих грошей.