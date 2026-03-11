Відео
Україна
Відео

План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

11 березня 2026 р. 19:17

19:17 План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

18:02 Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

13:17 Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

08:00 Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

18:00 РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

13:10 Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

08:00 США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

18:00 Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

13:26 Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

08:00 Україна допомагатиме на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

У Києві ухвалили новий План стійкості столиці. Він нібито має підготувати місто до наступної зими та опалювального сезону 2026-2027.

Чи так це насправді, говоримо в ефірі "Київського часу".

Про що ефір

В новому ефірі "Київського часу" говоримо про таке:

  • План стійкості ухвалено: що далі і чи буде Київ готовий до наступної зими?
  • Ситуація на дорогах: найгірші відрізки столичних шляхів та їхній ремонт.
  • Куренівська трагедія: чого нас вчить історія?

Також обговоримо підготовку столиці до опалювального сезону 2026-2027, чи вистачить місту ресурсів, аби пройти наступну зиму без серйозних криз та стан енергетичної інфраструктури.

У вівторок, 10 березня, Київська міська рада затвердила План енергостійкості територіальної громади. Він розрахований на три роки, однак зараз, як зазначив депутат Київради від "Слуги народу" та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко, владі необхідно сконцентруватися на першому році.

Він також додав, що відновлення енергостійкості буде коштувати Києву більше 60 млрд гривень. За словами Вітренка, наразі у бюджеті столиці є шоста частина цих грошей.

Новини з відео

20:41 Зеленський відповів, кого Україна відправила на Близький Схід

20:32 Зеленський анонсував допомогу від Німеччини для енергетики України

20:21 Як зміниться ситуація зі світлом завтра в Одесі

20:10 Буданов звернувся до японської боксерки за публічну підтримку України

20:08 Всього три деталі — як Єва Лонгорія змінила звичайний коридор (фото)

20:07 Зеленський заявив, що ЄС хоче знати терміни відновлення "Дружби"

20:03 Терехов закликав запровадити єдиний маршрут підтримки літніх ВПО

20:00 Чи мобілізують помилково зарахованого у військовозобов'язані

19:36 Зеленський обговорив міжнародні питання з президенткою Бундестагу

19:30 Косов у суді заперечив умисне вбивство підлітка у фунікулері

20:41 Зеленський відповів, кого Україна відправила на Близький Схід

20:32 Зеленський анонсував допомогу від Німеччини для енергетики України

20:21 Як зміниться ситуація зі світлом завтра в Одесі

20:10 Буданов звернувся до японської боксерки за публічну підтримку України

20:08 Всього три деталі — як Єва Лонгорія змінила звичайний коридор (фото)

20:07 Зеленський заявив, що ЄС хоче знати терміни відновлення "Дружби"

20:03 Терехов закликав запровадити єдиний маршрут підтримки літніх ВПО

20:00 Чи мобілізують помилково зарахованого у військовозобов'язані

19:36 Зеленський обговорив міжнародні питання з президенткою Бундестагу

19:30 Косов у суді заперечив умисне вбивство підлітка у фунікулері

Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

11 березня 2026 р. 18:02
Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

11 березня 2026 р. 13:17
Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2026 р. 08:00
РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

10 березня 2026 р. 18:00
Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

10 березня 2026 р. 13:10
США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2026 р. 08:00
Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

09 березня 2026 р. 18:00
Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

09 березня 2026 р. 13:26

