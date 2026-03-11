Українська делегація, куди увійшли військовослужбовці, а також секретар РНБО Рустем Умєров, уже на шляху до Перської затоки. Там вони обговорять безпекові питання та стабілізацію ситуації на Близькому Схожі, а українські війська поділяться знаннями щодо ефективного збиття дронів.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 11 березня

В ефірі експерти прокоментують ситуацію на Північно-Слобожанському напрямку та загрозу створення РФ 20-кілометрової "буферної зони" вздовж кордону Сумщини й Харківщини. Далі обговорять міжнародний трек на тлі війни на Близькому Сході: відправлення українських команд у регіон, можливий обмін допомоги на ракети для Patriot і сигнали щодо ролі РФ.

Окремо експерти прокоментують бюджет і витрати на енергостійкість Києва, ціни на пальне, дорожні ремонти та реформа ринку таксі.

Також сьогодні експерти пояснять нововведення про електронні лікарняні та алгоритм МОЗ щодо зв'язку захворювань з наслідками аварії на ЧАЕС, попит на антидепресанти й звернення по психологічну допомогу.

Завершать ефір розмовами про переговори й участь Європи, ризики "тіньового флоту", роботу нафтопроводу "Дружба", ціни на нафту й курс валют.

Гості ефіру:

Назар Бородін, начальник відділення комунікацій 78 ОДШБр 7 корпусу швидкого реагування ДШВ

Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, екс-дипломат посольства України в Ірані

Іван Крулько, народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету

Наталія Лісневська, експертка з медичного права, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр.

Олена Шершньова, психологиня, психотерапевтка

Іван Бондар, речник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області

Руслан Рохов, політолог

Олександр Савченко, економіст, фінансист

Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації

Тим часом президент США Дональд Трамп зробив різку заяву у бік Ірану за мінування Ормузької протоки. Іран натомість не розглядає поки що перемир'я та капітуляції — там готуються до затяжного конфлікту.