Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE arrow
Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:17 План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

Text

18:02 Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

Text

08:00 Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2026
Text

18:00 РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

Text

08:00 США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2026
Text

18:00 Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна допомагатиме на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

Text

19:17 План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

Text

18:02 Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

Text

08:00 Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2026
Text

18:00 РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Українська делегація, куди увійшли військовослужбовці, а також секретар РНБО Рустем Умєров, уже на шляху до Перської затоки. Там вони обговорять безпекові питання та стабілізацію ситуації  на Близькому Схожі, а українські війська поділяться знаннями щодо ефективного збиття дронів.

Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 11 березня

В ефірі експерти прокоментують ситуацію на Північно-Слобожанському напрямку та загрозу створення РФ 20-кілометрової "буферної зони" вздовж кордону Сумщини й Харківщини. Далі обговорять міжнародний трек на тлі війни на Близькому Сході: відправлення українських команд у регіон, можливий обмін допомоги на ракети для Patriot і сигнали щодо ролі РФ.

Окремо експерти прокоментують бюджет і витрати на енергостійкість Києва, ціни на пальне, дорожні ремонти та реформа ринку таксі.

Також сьогодні експерти пояснять нововведення про електронні лікарняні та алгоритм МОЗ щодо зв'язку захворювань з наслідками аварії на ЧАЕС, попит на антидепресанти й звернення по психологічну допомогу.

Завершать ефір розмовами про переговори й участь Європи, ризики "тіньового флоту", роботу нафтопроводу "Дружба", ціни на нафту й курс валют.

Гості ефіру:

  • Назар Бородін, начальник відділення комунікацій 78 ОДШБр 7 корпусу швидкого реагування ДШВ
  • Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, екс-дипломат посольства України в Ірані
  • Іван Крулько, народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету
  • Наталія Лісневська, експертка з медичного права, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр.
  • Олена Шершньова, психологиня, психотерапевтка
  • Іван Бондар, речник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області
  • Руслан Рохов, політолог
  • Олександр Савченко, економіст, фінансист
  • Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації

Тим часом президент США Дональд Трамп зробив різку заяву у бік Ірану за мінування Ормузької протоки. Іран натомість не розглядає поки що перемир'я та капітуляції — там готуються до затяжного конфлікту.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

22:29 Фундація Зеленської передала генератори столичним школам

22:19 Усик визначив найкращого боксера в світі

22:15 Україна відклала візит заступника міністра енергетики Угорщини

21:43 Синоптики потішили прогнозом погоди у Харкові на завтра

21:40 Чи треба ВПО перед бронею стати на облік в новому ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:30 Паралімпійська збірна України заявила про тиск з боку МПК

21:30 Зеленський заявив, що у Путіна залишилось не так багато часу

20:41 Зеленський відповів, кого Україна відправила на Близький Схід

20:32 Зеленський анонсував допомогу від Німеччини для енергетики України

20:21 Як зміниться ситуація зі світлом завтра в Одесі

22:29 Фундація Зеленської передала генератори столичним школам

22:19 Усик визначив найкращого боксера в світі

22:15 Україна відклала візит заступника міністра енергетики Угорщини

21:43 Синоптики потішили прогнозом погоди у Харкові на завтра

21:40 Чи треба ВПО перед бронею стати на облік в новому ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:30 Паралімпійська збірна України заявила про тиск з боку МПК

21:30 Зеленський заявив, що у Путіна залишилось не так багато часу

20:41 Зеленський відповів, кого Україна відправила на Близький Схід

20:32 Зеленський анонсував допомогу від Німеччини для енергетики України

20:21 Як зміниться ситуація зі світлом завтра в Одесі

06:33 Реакція одеситів на підвищення цін на пальне

9 березня

18:46 Що одесити знають про Тараса Шевченка сьогодні

7 березня

06:33 Вартість квітів в Одесі напередодні 8 березня — як змінилися ціни

6 березня

06:33 Чи відзначатимуть одесити 8 березня — які очікування

5 березня

06:33 Вартість продуктів в Одесі зростає — ціни на ринку

3 березня

22:29 Українські дрони майбутнього — завоювання світового ринку

2 березня

22:29 Чого одесити очікують від весни цього року — побажання та надії

28 лютого

06:33 Оновлена ​​Одеса — щоб городяни змінили у своєму місті

27 лютого

06:33 Огірки по 400 гривень — вартість овочів на ринку в Одесі зросла

26 лютого

06:33 Знищені РФ будинки та квартири — порядок компенсацій від держави

Text

19:17 План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

Text

18:02 Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

Text

08:00 Українські фахівці їдуть на Близький Схід — ефір Ранок.LIVE

10 березня
Text

18:00 РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

План стійкості столиці чи чергова схема Кличка — "Київський час"

11 березня 2026 р. 19:17
Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

Зеленський виступить на саміті лідерів ЄС — ефір Вечір.LIVE

11 березня 2026 р. 18:02
Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

Зеленський заявив про переваги України у світі — ефір День.LIVE

11 березня 2026 р. 13:17
РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

10 березня 2026 р. 18:00
Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

10 березня 2026 р. 13:10
США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2026 р. 08:00
Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

09 березня 2026 р. 18:00
Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

09 березня 2026 р. 13:26

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації