Українська делегація, куди увійшли військовослужбовці, а також секретар РНБО Рустем Умєров, уже на шляху до Перської затоки. Там вони обговорять безпекові питання та стабілізацію ситуації на Близькому Схожі, а українські війська поділяться знаннями щодо ефективного збиття дронів.
Про це і не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 11 березня
В ефірі експерти прокоментують ситуацію на Північно-Слобожанському напрямку та загрозу створення РФ 20-кілометрової "буферної зони" вздовж кордону Сумщини й Харківщини. Далі обговорять міжнародний трек на тлі війни на Близькому Сході: відправлення українських команд у регіон, можливий обмін допомоги на ракети для Patriot і сигнали щодо ролі РФ.
Окремо експерти прокоментують бюджет і витрати на енергостійкість Києва, ціни на пальне, дорожні ремонти та реформа ринку таксі.
Також сьогодні експерти пояснять нововведення про електронні лікарняні та алгоритм МОЗ щодо зв'язку захворювань з наслідками аварії на ЧАЕС, попит на антидепресанти й звернення по психологічну допомогу.
Завершать ефір розмовами про переговори й участь Європи, ризики "тіньового флоту", роботу нафтопроводу "Дружба", ціни на нафту й курс валют.
Гості ефіру:
- Назар Бородін, начальник відділення комунікацій 78 ОДШБр 7 корпусу швидкого реагування ДШВ
- Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, екс-дипломат посольства України в Ірані
- Іван Крулько, народний депутат України, "Батьківщина", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету
- Наталія Лісневська, експертка з медичного права, заступниця Міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр.
- Олена Шершньова, психологиня, психотерапевтка
- Іван Бондар, речник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області
- Руслан Рохов, політолог
- Олександр Савченко, економіст, фінансист
- Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації
Тим часом президент США Дональд Трамп зробив різку заяву у бік Ірану за мінування Ормузької протоки. Іран натомість не розглядає поки що перемир'я та капітуляції — там готуються до затяжного конфлікту.