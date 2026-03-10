Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE arrow
США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:00 РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

Text

08:00 США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2026
Text

18:00 Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна допомагатиме на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

7 березня 2026
Text

20:00 Нові правила гри на політичній арені — Архітектура безпеки

6 березня 2026
Text

21:00 Зростання цін на бензин та зарплати — ефір з Гетманцевим

Text

18:00 Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 МЗС просить українців не їхати до Угорщини — ефір День.LIVE

Text

18:00 РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

Text

08:00 США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

9 березня 2026
Text

18:00 Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Зустріч переговорних команд України, Росії та США, яку планували провести цього тижня, відклали через загострення ситуації навколо Ірану. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з українською делегацією, зазначивши, що наразі основна увага партнерів зі США зосереджена на подіях на Близькому Сході.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 10 березня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • прес сержант 3 ОШБр, позивний "Ватра";
  • експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;
  • міністерка освіти і науки України (2016-2019 рр.) Лілія Гриневич;
  • народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • Голова ГО "ДОБРОБАТ" Дмитро Іванов;
  • економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман;
  • речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин;

У понеділок, 9 березня, Зеленський провів нараду з переговорною командою. Він пояснив, чому тристоронню зустріч України, США та Росії перенесли.

Того ж дня, 9 березня, очільник Білого дому Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Серед тем під час спілкування, зокрема, були й тристоронні переговори щодо закінчення війни в Україні.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

02:50 Правознавиця повідомила про відсутність юридичного терміну "жертва війни"

01:03 Бухгалтера військової частини судитимуть за привласнення виплат бійців

00:33 Жінку з інвалідністю засудили за фіктивний шлюб із військовозобов'язаним

00:30 Як скасувати розшук ТЦК, накладений без причини

00:29 Почеттіно прокоментував можливий інтерес Реала

10 березня

23:57 Трамп обіцяє Ірану безпрецедентні наслідки за міни в Ормузькій протоці

23:36 Синоптики назвали регіони, де завтра дощитиме

23:07 Чи змінилися ціни на пальне у Харкові сьогодні

23:03 УАФ опублікувала записи перемовин арбітрів матчу Полісся — Динамо

22:23 Суркіс підтвердив, що його зятя мали вигнати з поля в матчі з Поліссям

02:50 Правознавиця повідомила про відсутність юридичного терміну "жертва війни"

01:03 Бухгалтера військової частини судитимуть за привласнення виплат бійців

00:33 Жінку з інвалідністю засудили за фіктивний шлюб із військовозобов'язаним

00:30 Як скасувати розшук ТЦК, накладений без причини

00:29 Почеттіно прокоментував можливий інтерес Реала

10 березня

23:57 Трамп обіцяє Ірану безпрецедентні наслідки за міни в Ормузькій протоці

23:36 Синоптики назвали регіони, де завтра дощитиме

23:07 Чи змінилися ціни на пальне у Харкові сьогодні

23:03 УАФ опублікувала записи перемовин арбітрів матчу Полісся — Динамо

22:23 Суркіс підтвердив, що його зятя мали вигнати з поля в матчі з Поліссям

18:46 Що одесити знають про Тараса Шевченка сьогодні

7 березня

06:33 Вартість квітів в Одесі напередодні 8 березня — як змінилися ціни

6 березня

06:33 Чи відзначатимуть одесити 8 березня — які очікування

5 березня

06:33 Вартість продуктів в Одесі зростає — ціни на ринку

3 березня

22:29 Українські дрони майбутнього — завоювання світового ринку

2 березня

22:29 Чого одесити очікують від весни цього року — побажання та надії

28 лютого

06:33 Оновлена ​​Одеса — щоб городяни змінили у своєму місті

27 лютого

06:33 Огірки по 400 гривень — вартість овочів на ринку в Одесі зросла

26 лютого

06:33 Знищені РФ будинки та квартири — порядок компенсацій від держави

24 лютого

07:46 Ціна свободи — шлях одеського ветерана від служби до нового життя

Text

18:00 РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

Text

08:00 США відклали переговори по Україні через Іран — ефір Ранок.LIVE

9 березня
Text

18:00 Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

РФ планує вийти з-під санкцій через війну в Ірані — ефір Вечір.LIVE

10 березня 2026 р. 18:00
Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

Українські військові контратакують на півдні — ефір День.LIVE

10 березня 2026 р. 13:10
Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

Україна отримала запити через конфлікт в Ірані — ефір Вечір.LIVE

09 березня 2026 р. 18:00
Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

Україна направила експертів для захисту баз США — ефір День.LIVE

09 березня 2026 р. 13:26
Україна допомагатиме на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

Україна допомагатиме на Близькому Сході — ефір Ранок.LIVE

09 березня 2026 р. 08:00
Нові правила гри на політичній арені — Архітектура безпеки

Нові правила гри на політичній арені — Архітектура безпеки

07 березня 2026 р. 20:00
Зростання цін на бензин та зарплати — ефір з Гетманцевим

Зростання цін на бензин та зарплати — ефір з Гетманцевим

06 березня 2026 р. 21:00
Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE

Угоди не буде, Трамп вимагає капітуляції Ірану — ефір Вечір.LIVE

06 березня 2026 р. 18:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації