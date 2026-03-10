Зустріч переговорних команд України, Росії та США, яку планували провести цього тижня, відклали через загострення ситуації навколо Ірану. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з українською делегацією, зазначивши, що наразі основна увага партнерів зі США зосереджена на подіях на Близькому Сході.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 10 березня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

прес сержант 3 ОШБр, позивний "Ватра";

експерт із міжнародних питань Богдан Ференс;

міністерка освіти і науки України (2016-2019 рр.) Лілія Гриневич;

народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

Голова ГО "ДОБРОБАТ" Дмитро Іванов;

економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман;

речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин;

У понеділок, 9 березня, Зеленський провів нараду з переговорною командою. Він пояснив, чому тристоронню зустріч України, США та Росії перенесли.

Того ж дня, 9 березня, очільник Білого дому Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Серед тем під час спілкування, зокрема, були й тристоронні переговори щодо закінчення війни в Україні.