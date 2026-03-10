Зустріч переговорних команд України, Росії та США, яку планували провести цього тижня, відклали через загострення ситуації навколо Ірану. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з українською делегацією, зазначивши, що наразі основна увага партнерів зі США зосереджена на подіях на Близькому Сході.
У понеділок, 9 березня, Зеленський провів нараду з переговорною командою. Він пояснив, чому тристоронню зустріч України, США та Росії перенесли.
Того ж дня, 9 березня, очільник Білого дому Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Серед тем під час спілкування, зокрема, були й тристоронні переговори щодо закінчення війни в Україні.